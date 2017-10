Eestimaise toidu tootearenduses löövad lisaks tehnoloogidele kaasa ka kooliõpilased

Kodumaine toit on maitsev ja erinevate toodete väljamõtlemisega ning maitsete timmimisega näevad ettevõtted palju vaeva. Vahel tulevad neile tootearenduse protsessis appi isegi koolilapsed, tuvastas Maaleht Pirital toidumessil ringi vaadates.

"Meil on letil tõesti kaks toodet, mis on otseselt ajendatud laste soovist ja vajadusest," selgitab Kaarli talu perenaine Kadri Kopso. Kuna tegemist on teraviljakasvatustaluga, on toodang teraviljapõhine - leivad, küpsised, krõpsud, õlid, jahud jms. Pea kõik tooted on täisterajahust.

Kuivatatud jõhvikaid ja valget šokolaadi sisaldav Tänuleib valmis koostöös Väike-Maarja gümnaasiumiga - lapsed tahtsid õpetajatele midagi tänutähes kinkida. Lisaks sellele, et leib väga hästi maitseb, näeb see ka kaunis välja - pakendiks on küpsetusvorm.

Kaarli talu toidumessil. Foto: Aive Mõttus

"Kahe poolega rukkileivad on laste seas eriti popid, neist tehakse võileibu kaasa matkadele ja mujale. Teiste koolide õpilased on lausa imestanud, et näe, mis vahvad leivad teil on," räägib Kadri Kopso.

Kaarli talu toidumessil. Foto: Aive Mõttus

Leivapoolikute vahele pannakse otse loomulikult kõike, mis võimalik, eelkõige aga lihatooteid.

Messialale sisenedes jääb esimese letina ette A-Vorsti oma, pilgeni erinevaid lihatooteid täis.

Võileiva peale ja vahele soovitab ettevõtte juht Mart Eluri külmsuitsutooteid - ribi ja sinki. "Väga mõnusalt maitsestatud," kiidab Eluri oma firma toodangut. Ka inimesed, kes letil olevalt taldrikult erinevaid tooteid põske pistavad, noogutavad kõige rahulolevamalt just külmsuitsutatud toorsingi ja -ribi peale.

Mart Eluri kiidab Maalehe ajakijanikule A-Vorsti külmsuitsutooteid. Foto: Jana Laigo

Küsimusele, kes neid maitsvaid asju välja mõtlevad, vastab Eluri, et tehnoloogid. Tegemist on küll suhteliselt väikese, Harjumaal Alavere küla külje all asuva ettevõttega, kuid muul viisil turul läbi ei lööks - konkurents on ülitihe.

Kuid polegi oluline, kas toote väljamõtlejaks või idee autoriks on tehnoloogid või kooliõpilased, on Eestimaine toit tõesti hea ja seda tasub eelistada. Ning mitte ainult sõnades.

Toidumess algas Tallinnas Eesti Näituste messipaliljonis eile ning kestab reede õhtuni.