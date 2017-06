Eestis hakatakse tähistama rahvusvahelist juustupäeva

Pühapäeval tähistatakse Eestis esmakordselt rahvusvahelist juustupäeva. Avaüritus toimub Tartumaal Kambja vallas asuvas Andre Juustufarmis.

„Eestisse on viimastel aastatel tekkinud palju häid juustutootjaid ja nüüd on aeg küps kodumaise juustutootmise esiletõstmiseks," rääkis Andre Juustufarmi perenaine Erika Pääbus. „Juustupäeva tähistatakse mitmel pool maailmas. Praeguseks oleme jõudnud ka Eestis toodetavate juustude kvaliteedis selleni, et juba on põhjust juustupäeva tähistamiseks küll."

Andre Juustufarmi perenaine kutsus teisigi Eesti juustutootjaid juustupäeva tähistamisega kaasa tulema. „Loodame ka Eestis selle traditsiooni käima panna," lisas Pääbus.

Juustupäeva tähistamine Andre Farmis algab 4. juunil kell 8.00, kui saab kaasa lüüa juustuteol. „Keskpäeval täname juustumeistrite pühakut Aristaeusi ja lehmi piima eest. Kogu päeva jooksul saab maitsta erinevaid juustusid, samuti tutvuda piimafarmiga," rääkis Pääbus.

Kell 13 avatakse vadaku SPA, kus saab anda hoolitust kätele ja jalgadele. „Võimalusel tuleks kaasa võtta oma anum, kuhu käed või jalad sisse ära mahuvad," lisas Pääbus.

Andre Farm OÜ on Tartumaal tegutsev piimatootmisettevõte, mis asutati 1998. aastal. Selle tütarettevõte Andre Juustufarm OÜ alustas 2015. aastal ettevõtte oma farmi lehmade piimast juustutootmist. Andre Farmis on 180 lüpsilehma, kelle piimast ligi kaks kolmandikku väärindatakse juustuks.

Andre Juustufarm OÜ juustud on pälvinud mitmeid rahvusvahelisi tunnustusi. 2016. aasta aprillis tunnistas Brüsselis asuv rahvusvaheline juhtiv toidu ja jookide hindamisega tegelev International Taste & Quality Institute Andre juustufarmi toodangu Superior Taste Awards konkursil kolme kuldtähe vääriliseks.

Maailma suurimal rahvusvahelisel juustukonkursil „World Cheese Awards 2016" pälvisid Andre Juustufarm OÜ juustud kolm hõbemärki. Kokku osales võistlusel ligi 3000 juustu sorti üle maailma.