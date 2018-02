Eestis valmistatud ternespiimapulber on välismaistest kapslitest seitse korda soodsam

Praegusel gripihooajal passib immuunsust tõstev ja nakkushaigustest jagu saamist soodustav ternespiimapulber justkui rusikas silmaauku.

„Kui kurk on kibe, tasub võtta lusikatäis ternespiimapulbrit ja hoida seda enne alla neelamist natuke aega suus, et see saaks seal imenduma hakata,” soovitab piimatehnoloogia doktor Väino Poikalainen. „Poole tunni jooksul peaks kurguvalu läinud olema, kui see pole kaugele arenenud. See mõjub kõigile suus olevate põletike puhul.”

Enne antibiootikumide avastamist kasutatigi ternespiima ravimite asemel. Ka praegu kuulub ternespiim osade kurgurohtude koostisesse. Soome Valios nuputati aastaid tagasi välja tehnoloogia, kuidas valmistada ternespiimast pulbrit, mille bioaktiivsed omadused jääksid alles, kuid mida oleks vedela piimaga võrreldes mugavam säilitada ja transportida. Hiljem müüdi see tehnoloogia Rootsi Arlale ja sealt edasi Austraaliasse ning Uus-Meremaale. Apteekidest ja netipoodidest on nüüd võimalik osta Uus-Meremaal valmistatud ternespiimatablette ja -kapsleid.

„Eestis ei olnud varem ternespiima kasutamise tehnoloogiat, kuid meie otsustasime kasutada kuivkülmutamise meetodit,” rääkis toiduteadlane Lembit Lepasalu, kes lõi koos Väino Poikalaineniga osaühingu Teadus ja Tegu, mis pakub nüüd Eesti lehmade piimast valmistatud ternespiimapulbrit.

Nad soovitavad haiguste ennetamiseks võtta iga päev 1-2 teelusikatäit ehk 1-2 grammi ternespiimapulbrit. Kellele ei meeldi pulbri maitse, võib selle ka toidu sisse segada, kuid siis tasub jälgida, et toit või jook ei oleks kuum, sest kuumuse käes hävivad ternespiima bioaktiivsed omadused. Teadus ja Tegu kodulehe kaudu on võimalik osta 50 grammine kotitäis, millest jagub umbes kuuks ajaks ja see läheb maksma 7,50 eurot.

Teadus ja Tegu ternespiimapulber Foto: Argo Ingver

Veebipoest saab 40 euro eest osta karbi 120 kapsliga. Igas kapslis on 0,3 grammi ternespiimapulbrit, nii et karbitäies on kokku 36 grammi seda pulbrit ja sellest jagub umbes kolmeks nädalaks. Seega on kodumaine kraam kapslitega võrreldes üle seitsme korra soodsam. Tablettides on ternespiimapulbri sisaldus veelgi madalam, vaid 0,05 grammi ühe tableti kohta.

Viis päeva pärast poegimist annavad lehmad ternespiima, milles on tavapiimast pea sada korda rohkem immuunglobuliine ehk antikehasid. Ternespiima bioaktiivsed komponendid tugevdavad mitmekülgselt organismi immuunsüsteemi, aitavad edukalt võidelda nakkushaigustega, kiirendavad vigastuste ja haavade paranemist, pidurdavad vananemist, soodustavad lihaskoe arengut ja organismi varurasvade kasutamist; reguleerivad veres kolesterooli ja glükoosi sisaldust, hüpertoonia esinemisel langetavad vererõhku jne.