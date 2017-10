Eestisse hiiliv Lidl on teised juba paanikasse ajanud, tehakse suuri laienemisplaane

“Eesti jaekaubandusturul on praegu soodsad ajad, tarbija kindlustunne on kõrge, palgad tõusevad ja rahvas kulutab rohkem. Raske öelda kaua see kestab,” räägib ASi ABC Supermarkets juhatuse liige Andres Põld. “Konkurents on tihe ja ketid võitlevad oma turuosa pärast.

Märgata on valmistumist Lidli tulekuks.

Selveri turundusjuht Triin Kaare sõnul on Lidl mänginud erinevates riikides erinevat rolli — mõnel maal on uus kett hästi vastu võetud, mõnel on käivitamine võtnud aastaid. On näiteid, mitte meist kaugel, et Lidl ei jäägi turule püsima.

Coop Eesti kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on konkurents Eesti kaubandusturul oluliselt tihedam, kui mujal maailmas, seda eriti nüüd, mil kolme aasta pärast on turule sisenemas veel üks suur tegija. Teiste riikide kogemus on näidanud, et Lidli tulek mõjutab ennekõike suuremaid hüpermarketeid, kes on püüdnud hinnaliidri positsiooni.

Järgnevalt pikemalt sellest, mis plaanid arenguks on lähitulevikus ABC Supermarketsil, Selveril, Grossi Toidukaupadel, Coopil ja Prismal ning tähelepanekutest, et mõnel juhul on Eesti toitu asutud sortimendist välja suruma.