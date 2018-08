Ei tea, mida Läti taaraga teha? Kuusakoskisse on õllepurke jõudnud üle 2,5 korra enam kui mullu

Kes ei soovi avalikke kohti reostada, olmeprügisse pakendit visata ning pakendikonter juhtub juba üle ääre ajama, võib oma purgid vedada vanametalli kokkuostu, kus need lahkelt vastu võetakse.

Selgitab AS Kuusakoski Eesti ostujuht Toomas Kollamaa:

"Ei vasta tõele väide, et Lätist toodud jookide plekkpurkidega pole Eestis midagi peale hakata, kuna neid saab suunata taaskasutusse vanametalli vastuvõtupunktides.

Näiteks Kuusakoskis on plekkpurgid vastuvõetava vanametalli hinnakirjas olemas ning ettevõtte 11 esinduses üle Eesti maksab see materjaliliik 30-35 senti kilogramm. Ühes kilogrammis on 77 0,33-liitrist tühja purki. Kui varem kõlanud andmete kohaselt jõuab Lätist Eestisse umbes 300 000 õllepurki päevas, siis kokku on see 3,9 tonni alumiiniumi, mille väärtus vanametalli kokkuostu tooduna oleks umbes 1365 eurot.

Kuusakoski osakondadesse on see aasta jõudnud alumiiniumpurke üle 2,5 korra enam kui eelmise aasta samal perioodil, hinnanguliselt on meieni jõudnud 1,57 miljonit purki."