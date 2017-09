Eksperiment: kas vahukoorest tehtud või tuleb poevõist odavam?

Ma ei ole suur võisööja - leiva peale seda ei määri. Aga mulle meeldib väga küpsetada ja siis läheb võid vaja.

Viimane kord poes käies olin ebameeldivalt üllatunud sellest, kui palju on või hind kerkinud. Viimastel päevadel meedias üles keerutatud võipaanika valguses läksin teisipäeva hommikul Tartus Eedeni maksimarketisse ja võilett oli seal tõeliselt hõre. Teenindaja puhastas lapiga riiulit ja kinnitas: "Täna võid juurde ei tule".

Kõige odavam või maksis 8.95 €/kg, ülejäänud kolm sorti üle 10 €/kg. Seevastu 400 ml suurune pakk vahukoort maksis 1.49 €.

Ma pole varem ise võid teinud, aga Targu Talita õpetuse kohaselt pole selles midagi rasket. Vahukoort tuleb lihtsalt vahustada nii kaua, kuni tekib või ja sellest eraldub võipiim.

Mõeldud-tehtud, vahustan koort mõne minuti ja ei lähegi kaua aega, kui vahukoor muutub võiks, läheb justkui teraliseks ja seejärel hakkab mikserilabade vahelt pritsima võipiima. Ja seda imbub välja päris palju.

Üritan vedelikku sõela abil ära kurnata ja panen või kaussi, kuid seda lusikaga surudes tuleb veel vedelikku välja, mille saab kenasti pealt ära valada. Võipiima ehk petti ära visata pole mõtet, sellest saab valmistada maitsvaid segujooke või juua niisama toidu kõrvale.

Kaaludes selgub, et olen 400 ml vahukoorest saanud 152 grammi võid. See teeb võikilo hinnaks umbes 10 eurot. Seega ei ole praeguste hindade puhul majanduslikult mõttekas ise võid valmistada. Kui võihind tõuseb veelgi, võiks kodune võitegu kaalumisele tulla, aga karta on, et siis kerkib ka vahukoore hind ja kogu ettevõtmine ei pruugi olla mõistlik. Ainult et omatehtud või maitses küll hästi!