Elu ilma krediitkaardita? Võimatu! Või kas ikka on?

Krediitkaart on välimuselt nagu iga teine plastikkaart rahakoti vahel, kuid sisult on asi keerulisem. See on nagu kahe teraga mõõk.

Ühest küljest on krediitkaart alati käepärast võtta. Tagasi maksmine on ka vastavalt enda vajadusele kohandatav. Teisest küljest kipub krediitkaart finantsdistsipliinile uinutavalt mõjuma ja tihti just selle kättesaadavuse pärast. Sisesta aga masinasse ja ost on tehtud. Mida rohkem oste, seda kiiremini kaob järg raha tagastamise kuupäevade ja erinevate intresside arvepidamises.

Seetõttu võib kergesti tekkida olukord, kus maksad kokkuvõttes rohkem kui asi väärt on. Isegi kui oled vastutustundlik ja raudse tahtejõuga krediitkaardi kasutaja, on elu ilma krediitkaardita parem, ja võimalik! Laenukool annab omalt poolt mõned soovitused, kuidas seda saavutada.

Tutvu oma krediitkaardi tingimustega ja tee plaan võlast vabanemiseks.

Krediitkaardi limiiti pole raske meeles pidada, aga kas sa oskad ka kohe peast öelda, kui suur on selle aastane intress ja igakuine hooldustasu? Täna on laenu võtmiseks palju erinevaid võimalusi – kas sa oled kindel, et sinu krediitkaart on neist parimate tingimustega? Kuna krediitkaardiga on lihtne sattuda nö laenamisringi, siis hinda oma senist maksekäitumist ja praegust kontoseisu kriitilise pilguga. Tee plaan, kuidas see nulli saada ilma juurde laenamata.

Sulge krediitkaardi konto ja maksa edaspidi deebetkaardi või sularahaga.

Kõlab nii iseenesest mõistevalt, et miks seda üldse mainida? Kogemused näitavad, et kui pole krediitkaarti, siis on ka kulud väiksemad. Konto sulgemisega likvideerid ahvatluse kergema vastupanuteed minna. Ühtlasi hakkad oma edasisi oste valvsamini jälgima, sest raha nende tarbeks võetakse otse sinu kontolt või rahakotist. Seni mõnevõrra abstraktsena tundunud kulud muutuvad oluliselt reaalsemaks aidates sul niiviisi nii mõnestki tarbetust harjumusest loobuda.

Koosta eelarve ja alusta kogumist.

Kui oled tihe krediitkaardi kasutaja, siis järelikult puudub sul oma sissetulekust ja kuludest selge ülevaade. Pane oma kulud-tulud tabelisse ning vaata, mida saaksid muuta. Alustada tasub ka kogumisega. Teatud suuremaid kulutusi (rehvid, küttepuud, uus kodumasin, jõulukingid jms) on võimalik ette planeerida. Mõni teine ulatuslik väljaminek aga võib ilmneda ootamatult. Seega alusta raha kogumisega võimalikult vara. Iga kõrvale pandud euro loeb, sest isegi, kui sa ei saa õigeks ajaks raha kokku, on laen kogutud summa võrra väiksem.

Internetiostud jäävad tegemata? Vormista oma deebetkaart ümber.

Internetist ostes või hotellituba broneerides on tihti vaja krediitkaarti. Või kas ikka on? Tänapäeval pakuvad erinevad pangad erinevaid lahendusi lisavõimalustega deebetkaartide ja virtuaalsete krediitkaartide näol. Sel viisil saad kasutada krediitkaardi valitud omadusi ilma laenu võtmata. Seega logi oma internetipanka ja uuri, millist lahendust sinu pank pakub.

Tee vahet vajadusel ja soovil.

Kõigil meil on omad nõrkusehetked, mistõttu ei pruugi me poest väljuda alati selle kõige vajalikuma asjaga. Impulssostud on seda kergemad tulema, kui rahakoti vahel on krediitkaart. Õppides ära tundma neid hetki kaupluses, kus käsi sirutub asja poole soovunelmast mitte reaalsest vajadusest tingituna, kaob ka vajadus krediitkaardi järgi.

Enne kallihinnalise eseme ostmist, võrdle hindu.

Erinevad uuringud näitavad, et inimesed kipuvad krediitkaardiga kallimaid oste sooritama. Seega asudes midagi suuremat ostma, võrdle enne hindu erinevates poodides. Vahest pakutakse kusagil mujal sama või analoogset toodet soodsamalt või paremate järelmaksutingimustega kui krediitkaardiga ostes.

Mis silmist, see meelest.

Kogu see eelnev jutt oli loogiline, kuid sa pole veel päris valmis oma krediitkaardist loobuma? Äkki tekib mingi hädaolukord? Olgu, sel juhul pane krediitkaart kuhugi karpi ja kapi otsa ära. Lihtne trikk, mis aitab ära hoida impulssoste. Milleks riskida?

Allikas: TF Bank