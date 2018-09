Erinevad ootused? Eestis peetakse keskklassiks 1450 eurot kuus, Lätis 810 eurot

Nii Eesti kui Läti Swedbank möönavad, et keskklassi kriteeriumid erinevad riikide lõikes ning sotsiaal- ja majandusteadlasedki on aja jooksul keskklassi erinevalt defineerinud.

„Tihti puutume kokku arvamusega, et keskklassi esindaja peaks teenima kindla summa kuus, kuid sissetulekut ei saa lugeda ainsaks keskklassi kuuluvuse kriteeriumiks,“ selgitab Läti Swedbanki rahandusinstituudi ekspert Evija Kropa. „Vähemtähtis pole see, mida konkreetse rahahulgaga võimalik teha on (see sõltub elukallidusest) ning millised on inimese finantskohustused. Tuhande euroga teeb Lätis palju rohkem ära kui Rootsis. Mõni suudab sellega kõik eluks vajaliku tagada ning veel säästegi koguda, kuid teine jääb tõsistesse võlgadesse.“

Eesti Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets selgitas, et suurt keskklassi peetakse ühiskonna ja majanduse stabiilsuse eelduseks.

„Kuigi riigiti määratletakse keskklassi erinevalt, ollakse ühisel arusaamal, et keskklassi kuuluva inimese sissetulek võimaldab tal oma eluga ilma raskusteta hakkama saada ning tal jääb igakuiselt vaba raha säästmiseks, investeerimiseks või vajadusel suuremate kulude tegemiseks.“

Uuringute kohta tehti muidki järeldusi, kuid kuna need pole täiel määral võrreldavad, võib igaüks pankade koostatud järeldustega tutvuda siin ja siin.

Eestis viis uuringu läbi Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi Kantar Emor tänavu juulis. Kokku osales veebiküsitluses 1089 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat.

Lätis viis uuringu Swedbanki tellmiusel läbi SKDS tänavu augustis. Intervjuus inimeste elukohtades küsitleti 1015 Läti elanikku vanuses 18-75 aastat.