Et laps teaks, kust toit tuleb vii ta farmi ja peenramaale

Tänapäeva lapsed ei tea päris tihti, kuidas nende toit kasvab või kust see pärineb ning üllatus on suur, kui selgub, et õunad ei kasvagi maa all, piima annavad lehmad ning kartulid polegi päriselt pestud.

Et kasvatada lastes armastust täisväärtusliku toidu vastu ning näidata, kuidas ja kust see poodidesse ja sealt meie toidulauale jõuab, otsustas koolitoitlustaja Daily sellest kevadest ellu kutsuda farmikülastused lastega.

„Mida varem lastele toidu päritolu ja valmistamist õpetada, seda teadlikumalt teevad nad hilisemas eas toiduvalikuid ning eelistavad suurema tõenäosusega just täisväärtuslikku toitu,“ selgitas Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuv Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson ning jagas lapsevanematele ideid, kuidas ka kodus toidu päritolu lõbusal, maitsval ja harival moel tutvustada.

Vii laps toidupoodi

Kuigi lastega toidupoodi minek võib osutuda parajaks katsumuseks, siis tegelikult tasub see end kuhjaga ära. Alustuseks väldi ahvatlevate maiustustega vahekäike ja tutvusta pesamunale kodumaised marju, vilju ja teisi värskeid toiduaineid.

FOTO: Marko Mumm

Lase tal küsimusi esitada ja selgita, millised on tervislikud valikud. Luba lapsel köögivilju kaaluda või riiulitelt õigeid tooteid leida. Kui laps tajub poeskäiku mängulise tegevusena, pakub ta end järgmisel korral juba vabatahtlikult appi ostlema ega saagi aru, et lapsevanem talle midagi õpetada püüab.

Külasta farmi

Paljudel linnalastel ei ole sugulasi, kes endiselt loomi peavad ning ise piimast võid ja kohupiima teevad. Ainus kokkupuude toiduga on poes, kust see pakendatult meie toidukotti ja sealt lauale jõuab. Külaskäik farmi on võimalus lapsele näidata, kuidas hea Eesti toit meie toidulauale tänu töökatele inimestele jõuab.

„Daily esimene farmikülastus viis Tartu Herbert Masingu Kooli õpilased tutvuma 360 Andre Farmi loomaga. Külastuse käigus said lapsed näha, kuidas kasvavad lehmad, keda hellitavalt Mummukesteks kutsutakse, milline on piima teekond toidulauale ning kuidas sellest rikkalikust valgest joogist maitsvat juustu valmistatakse,“ kirjeldab Endrikson uut ettevõtmist ning soovitab peredel endalgi julgelt farmidega ühendust võtta, et vahva külastus kokku leppida.

Raja oma aed

Aia rajamiseks piisab vaid aknalauast või väikesest nurgast rõdul. Uuri, millised köögiviljad lapsele meeldivad, ostke koos seemned, muld ja väikesed potid ning aia rajamine võibki alata. Kasvuhoone ja aiamaaga lapsevanemad võiksid julgelt oma lastele õpetada erinevaid aiatöid külvamisest kastmiseni. Taimede eest hoolitsemine on tore kohustus, kus iga tärkav taim ja valmiv vili valmistab kuhjaga rõõmu ning õpetab vastutust ja annab aimu aastaaegadest – millised marjad ja köögiviljad parajasti kasvavad.

Foto: Anni Õnneleid

Enda kasvatatud viljad maitsevad muuseas ka kõige suuremale köögivilja põlgurile imeliselt!

Talvisel ajal kasvatage aknalaual ürte, mida valminud toidule maitseks peale lõigata.

Kaasa laps toiduvalmistamisesse

Lapsega köögis aega veetes on võimalik selgitada toidu päritolu ja seda, millised on erinevate otsuste tagajärjed keskkonnale. Mida haritumad on lapsed toidu osas, seda enam on nad valmis sööma midagi tervislikku. Täisväärtuslik toit sisaldab kasulikke toitaineid ja vajalikul hulgal kaloreid ning lisatud suhkrud ja maitsetugevdajad praktiliselt puuduvad.

Koos kokkamine loob lisaks ka soodsa pinnase suhtlemiseks ja ühiseks kvaliteetaja veetmiseks.

Noorematele lastele jäta koostisosade segamine, vanematele hakkimine ja praadimine. Julgemad vanemad võivad rüblikutele õpetada ka juustu ja või valmistamist piimast.