Ettevõtja jagab paar teaduspõhist nippi, kuidas nelja kuuga võõrkeel suhu saada

Ott Ojamets räägib seitset keelt. Pärast enam kui viite aastat uuringuid, keelte õppimist, tõlkimist ning õpetamist avaldas ta 2012. aastal raamatuna enda loodud unikaalse keeleõppemetoodika nimega "LIVE-metoodika".

Selles tuuakse kokku parimad osad innovatiivsest keeleõppest ning antakse kõik vajalik, et õppida uus võõrkeel mõne kuuga selgeks. Peamiseks salarelvaks olla statistilise analüüsi kasutamine, et õpetada sõnu ja lauseid uudsel moel.

Ott lubab, et hea suhtlustaseme saavutamiseks kulub vaid 100 tundi õpet. Keelekursustel võtaks sama taseme saavutamine mitu aastat. Tema õppemeetodit kasutades on võimalik võõrkeeli õppida Speakly programmist. Lisaks sellele saab rakendust kasutades õppida just siis, kui soovid ja seal, kus on sulle mugav.