Evelin Ilvese metsik idee: avada Nasval kodukohvik

Evelin Ilves käis Tallinnas korraldatud messil Sööma! hiidlaste messiboksis “Metsikult mõnus Hiiumaa” välja üsna metsiku idee, et kavatseb kusagil Nasva kadakate vahel avada söögikoha, mille nimeks Roog.

Evelin Ilves ise ütles, et talle endale see idee väga metsik ei tundugi: “Olen mitu aastat vaikselt peas seda meisterdanud ja just päriselt maale tahtsin.”

Kohviku kontseptsioon on Hiiu saarel enneolematu, võrrelda võiks seda ehk ühepäevakohvikutega, mis korraks koduaedades avatakse, aga seal enamasti kööki ei näe, kirjutab Hiiu Leht. Nimelt on kohvikus Roog kavas pakkuda kolme-neljakäigulist õhtusööki koos jookidega koduköögi-söögitoa lauas. Sellise õhtusöögi saab tellimise peale.

Suveterrassil aga pakutakse päeval grillvõileibu ja värsket suitsukala, lõuna ajal ehk ka suppi kõigile soovijatele.