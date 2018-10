FOTO | Maxima ja Nõo lihatööstus kasutasid Eesti lippu välismaise toore sealiha müümiseks

„Antud teemaga on ka varasemalt probleeme olnud. Eesti trikoloori kasutamine pakendil, milles on Poola päritolu sealiha, on tarbijat eksitav, sest võib jätta mulje, et tegemist on Eesti päritolu sealihaga,“ selgitab VTA pressiesindaja Elen Kurvits. „Seda ka juhul, kui müügipakendi tagaküljel ehk märgistuse teises vaateväljas on esitatud nõuetekohane teave „Päritolu: Poola“.

Oluline on see, et juhtum puudutab vaid müügipakendis jahutatud lihalõike ja muud toorest toodangut, mitte aga töödeldud liha nagu vorstid, singid või šašlõkk. Nende puhul on toiduliidu lipumärgi kasutamiseks lubatud Eestimaise tootmise korral kasutada ka välismaise päritoluga toorainet. Kusjuures siis pole kohustust liha päritolumaad üldse juurde märkida.

„Lipumärgi kasutamiseks ei pea sõlmima lepingut, oleme vaid soovinud, et kasutamisest meile teada antaks. Kui keegi eksib, siis jõuab see info meieni üsna kiiresti, kasvõi konkurentide kaudu,“ ütleb Potisepp.

Lisaks lihatööstusele on tema sõnul üheksa aasta jooksul, mil lipumärk on kasutusel olnud, selle kasutamise reeglite vastu eksinud vaid üks juustutootja. Siis oli tegemist töötajapoolse valestimõistmisega ning pakend muudeti ümber ja olukord lahendati.