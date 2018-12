FOTO | Miks müüakse imporditud pähkleid Eesti lipu märgiga?

"Arvan isegi, et lipumärgi kasutamine siin töödeldud pähklitel on väga hea, sest teeb tarbijale lipumärgi olemuse väga hästi selgeks. Kuna tarbija saab selgelt aru, et kasutatavad pähklid ei kasva Eestis, siis saab tarbija seda enam aru, et Eestis on lisatud antud toodetele lisandväärtus ning et nende toodete taga on Eesti inimeste töö ning pingutus ja tootmine," selgitab Vomm. "Tarbijad saadavad meile tihti küsimusi erinevatel teemadel, aga lipumärgi osas pole veel ühtegi küsimust tulnud ehk tarbijale on selles osas meie toodete olukord selge."

Ta kinnitab, et Eesti ainsa selles valdkonnas tegutseva ettevõtte kogu tootmise, röstimise ja pakendamise protsess toimub algusest lõpuni Eestis.

"See tähendab seda, et meie tooted on värsked ning läbinud tootmisprotsessi alles mõned päevad enne kaupluselettidele jõudmist. Teame, et paljudel välismaistel konkurentidel on sellega väga suuri probleeme," ütleb Vomm.

Lätlased tahaksid ka, aga ei saa

Vommil jagub teravamaid sõnu konkurentide kohta Lätist ja Leedust, öeldes, et need tunnevad Germundi tegemiste vastu kõrgendatud huvi ning on tigedad, et nemad enda toodetel lisamärke kasutada ei saa.

"See-eest on neil võimalus pöörata tähelepanu oma toodete kvaliteedile, mis kohati on päris halb ja isegi kohutav," ütleb Vomm. "Üsna tavaline on see, et Läti ja Leedu poolt tuleb kehva kvaliteediga või lausa ebakvaliteetset kaupa ja nii on ka Germund selgelt ennast soovinud eristada ning just kvaliteedist lähtuvalt."

Vomm ütleb, et tarbijaid eksitab näiteks Läti ettevõte Alis Co Estonia OÜ, kes reklaamib ennast tarbijatele Eesti ettevõttena, mistõttu pidavat neid eestimaiseks ka mõningate kaupluste ostujuhid.

"Nad on osavad, olles võtnud kasutusele Navitrolla pildiga pakendid „Pähklinäpp“ kaubamärgi all. Nii on paljudele Eesti tarbijatele jäänud mulje, et tegemist on Eesti ettevõttega ja Eestis toodetud ning pakendatud toodetega. Tegelikult on tegemist 100% Läti ettevõttega."

Vomm arvab, et märkide osas on vaja tarbijate hulgas teha rohkem selgitustööd ning et praegu olemasoleva toimiva ja arusaadava süsteemi lõhkumine oleks tobe.

"Selge on see, et alati on erinevaid arvamusi ja alati on keegi, kes pole rahul, aga täna on väga tähtis kaitsta kõiki Eesti ettevõtjaid. Eriti neid, kes tegelevad põllumajandustoodetega, toodavad siin ja annavad lisandväärtust Eestis," sõnab Vomm. "Arvan, et teema on üles puhutud rohkem lihatootjate poolt, sest tarbija võib arvata lipumärgi puhul, et tegemist on ka Eestist pärit lihaga. Kuid sellised tooted saavad kanda pääsukese märki. Ja ka lipumärki. Ehk olla veel rohkem märgistatud."