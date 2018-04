FOTO | Soomes annab lahke poepidaja tänase kehtivusajaga piima ära tasuta

Facebooki grupis "Venelased Soomes" jagas üks kasutaja möödunud neljapäeval pilti, kus Masala K-Marketis jagatakse kehtivusaega kaotavat piima poekülastajatele tasuta.

"Soomlaste lahkus on piiritu. Et tänase kuupäevaga piima mitte minema visata, jagavad nad selle tasuta laiali," kirjutab internetis levima hakanud pildi autor Igor Kärk.

Mitmed kommenteerivad, et nemadki on sama või mõne teise poeketi kauplustes tasuta toidu jagamist kohanud, kuid midagi igapäevast see siiski pole. Teised pole 0-euroni tehtud allahindlusi nägema juhtunud. Soomes Prismas töötanud mees kirjutab, et nemad valasid aluste viisi piima lihtsalt minema.

"Mis lahkus?" küsib üks. "Utiliseerimine oleks neile kallim kui tasuta laiali jagamine."

Soomes elav kirjanik Polina Žerebtsova ütleb Maalehele, et kauplustes tasuta toidu jagamist on temagi näinud: „Seda ma kinnitan, et selliseid allahindlusi tehakse ning tihti."

Eesti juurtega soomlanna, tudeng Karmen Hellenurm analüüsib, et soomlastele jubedalt meeldivad ämbrid, ja neid jagatakse vahel tasuta küll, tasub vaid guugeldada „suomalainen jonottaa ämpäreitä“. See olla aastakümneid vana nali, kus iga kord kui mingi uus kauplus avatakse, jagatakse näiteks sajale esimesele tasuta tavalisi plastämbreid.

„Piimajagamisest ise ei ole varem kuulnud, aga ei imesta. Ühiskonna, ringlusmajanduse ning inimeste üldise majandusliku olukorra suhtes on see vägagi mõistlik poepidaja. Neid võiks rohkem olla,“ arvab Hellenurm. „Poepidaja ilmselt parema meelega jagab piima tasuta laiali kui viskab ära. Pealegi saab ta tasuta sotsiaalmeedias reklaami. Piimaga. Kaval!“

Hellenurm toob välja, et prügikastidest toidu otsimine on Soomes keelatud. „Siin on prügikastid ka enamasti lukus ja siis oled varas, kui lähed sealt söögipoolist otsima. Paljud ikka käivad prügikastide juures, mitmed ka lihtsalt ideoloogilistel põhjustel, olenemata majanduslikust olukorrast," selgitab naine.