FOTO | Vaat, mis võib Läti õllepudelist leida – vana kokkupressitud korgi

Läti mees Edmunds märkas poeriiulil õllepudelit, mille põhjas oli kokkupressitud pudelikork. Ebaõnn tabas Piebalga marki õlut. Internetis andis endast märku teinegi lätlane, kelle leid oli Bauskase õllevirde sees.

Foto: Romas Žilinskas, Facebook

Eesti Pandipakend OÜ büroo- ja kommunikatsioonijuhi Kerttu-Liina Urke sõnul Eestis selline olukord ette tulla ei saaks.

„Eesti Pandipakend käitleb ja suunab taaskasutusse ühekordse kasutusega, pandimärk D, klaaspudelid. Teisisõnu need sorteeritakse värvi järgi, purustatakse, eemaldatakse magnetiga võimalikud metallosad, näiteks kork, sulatatakse ja vormitakse lõpuks uuteks klaastoodeteks. Taoline protsess välistab pildil nähtaval kujul korgi pudelisse sattumise,“ ütleb Urke.

Samas see ei tähenda, et pudelisse tasukski kõiksugust sodi toppida. Nimelt kontrollivad kaupluste taaraautomaadid võimalike pettuste takistamiseks lisaks pakendi triipkoodile ka selle ostuhetke kuju ja tühja pakendi kaalu. Kui nendes näitajates on anomaaliaid, siis taaraautomaat pakendit vastu ei võta.

„Lisaks ühekordsetele klaaspudelitele on Eesti pandisüsteemis ka korduskasutatavad klaaspudelid pandimärgiga „K korduskasutatav“, mis saadetakse kauplusest otse joogivalmistaja tehasesse, kus need hoolikalt pestakse ja taastäidetakse. Klaaspudelid läbivad seal põhjaliku kvaliteedikontrolli, kus masin eraldab defektiga pudelid liinilt juba enne nende taastäitmist,“ selgitab Urke.