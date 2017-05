FOTOD: 40. Türi lillelaat pakub süüa, riideid, käsitööd ning ka taimed on olemas

Reedel alanud Türi lillelaat palju üllatusi ei paku, kuid enamik varasemast tuttavaid kaupmehi on kohal ning müük kogub hoogu.

Avamispäeva hommik kävitus tasapisi, sest rahvast ei olnud veel kuigipalju ning kõik kaupmehed polnud veel hääli soojaks saanud. Kohal oli soomlaste ja rootslaste gruppe, kes täitsid usinalt ratastega kotte taimedega.

Kauplema oli tuldud ka Lätist ning hiljuti Sigulda laadal käinute märkamist mööda olid lõunanaabrid hindu Eesti omadega võrdseks ehk ülespoole kohandanud.

Taimedevalik paistis üsna ühesugune ning keskmise tarbija kohaselt valitud - need, kes kindla tomati või õunapuu järgi tulid, selle ka said. Rahvarohkeim päev on laadal tavaliselt laupäev, reedeti teevad oma oste suuresti kohalikud inimesed. Mõnedki neist oli kohal lausa aiakärudega, millega oli mugav suuremaid istikuid minema veeretada.

