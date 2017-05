FOTOD: Eesti kasvuhoonemaasikad on juba müügil - kevade oodatuim laat avas väravad

Täna sai alguse aiandushuviliste jaoks kõige oodatuim Luige laat, mis kestab terve nädalavahetuse. Esimesel päeval on ruumi veel lettide vahel jalutada ja kaupa imetelda, homne päev peaks tulema aga väga rahvarohke. Nagu piltidelt näha võib, müüakse laadal juba ka Eesti kasvuhoonemaasikaid. Laadalt ei puudu ka Maaleht, tulge ja otsige meid üles!

Aiandus- ja käsitöölaat on suunatud ennekõike kodude ja aedade sisustamisele. Esindatud on väga rikkalik kodumaine seemne-, taime-, lille-, vilja-, ilupuude ja -põõsaste istikuvalik ning õuekujunduskaupade valik. Laadal pakutava kauba sortiment ulatub seemnetest kuni saunade ja kodudeni, sh võib valida mitme automargi mudelite vahel. Laat on tõeliselt kodumaine, kuna laadal osalejaid on igast Eesti maakonnast ja pakutava kauba osas on eelistatud eestimaist kaupa ja eestimaiseid kauplejaid.

Lisaks aiasaadustele toimub ka maaelu näitus, mis on Baltimaade suurim kodu- ja eksootiliste loomade, lindude ja mere- ning tiigikalade näitus. Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu tutvustab piima- ja lihaveiseid. Tublimad lamba- ja kitsekasvatajad toovad kohale erinevad lamba- ja kitsetõud. Estfarm Tartumaalt tutvustab kodulindusid ja küülikuid. Erinevad kalad püüab ja toob kohale kalakuningas Mati Vetevool, haruldasi tiigikalu eksponeerib Jaaniraotu talu Võrumaalt. Eksootilisi loomi nagu jaanalinnud, alpakad ja kängurud näitab Muhu Jaanalinnufarm ning linde ja roomajaid tutvustab Reinu talu Pärnumaalt. Samuti on võimalik näituslaadalt endale loomi tellida või osta.