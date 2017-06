FOTOD ja VIDEO: Tartus avatakse esimene elektrijalgrataste laenutus

Homsest on linnakodanikel, üliõpilastel ja turistidel võimalus Tartut avastada ja siin liigelda kiirel ja keskkonnasõbralikul moel - Rohelise Pargi elektrijalgratastega. Hotellides Lydia ja Dorpat saab elektrijalgratta endale kasutusele võtta poolest tunnist mitme ööpäevani.

Elektrijalgrataste laenutuse initsiaatori Tanel Teini sõnul peab Tartu kompaktsuse juures soodustama inimeste võimalust liikuda tervislikult ja keskkonnasõbralikult. Samuti on see potentsiaalne vahend turistidele Tartu tutvustamiseks. Siiani ei ole Tartul pakkuda lahendust, kus linnakülaline saaks soovi korral päevaga Tartule põhjaliku tiiru peale teha.

Ühiskasutatavad jalgrattad on ülikoolilinna olemust arvestades siia väga oodatud - need on kasutamiseks üliõpilastele, linnakodanikele kui ka turistidele. “Näiteks, kui me tahame, et siia tulev turist näeks Tartut maksimaalselt, peame talle seda ka võimaldama. Elektrijalgrattaga saab linnakülaline või kohalik võtta muretult ette teekonna Tartu kaugemates punktides asuvatesse tõmbekeskustesse nagu Eesti Rahva Muuseum või tulevikus ka Arena Tartu multihall ja perekeskus ning Roheline Park.

Elektrijalgrattad võimaldavad vahemaid läbida kiiremini ja säätvamalt kui teised transpordivahendid, mis jätab inimesele kätte rohkem aega Tartut nautida ja rohkemaid kohti külastada ning jätta seeläbi linna ka rohkem raha,” kirjeldas Tein.

Elektrijalgrataste laenutuse Tartusse toomise eest seisis lisaks Tartu Eest meeskonnale ka erasektor. Elektrijalgrataste laenutuse elluviimisele panid õla alla Roheline Park, hotell Dorpat ja hotell Lydia. Teini sõnul on see koostöö hea näide, et Tartut saab koostöös erasektoriga kiiremini edasi arendada kui seda täna tehtud on. “Ainuüksi 2013. aastal lubatud esimene jalgrattalaenutus pole peale nelja aasta möödumist veel Tartusse jõudnud, mis on selgeks näiteks, et otsuste langetamine ja koostöö erasektoriga ei suju piisavalt kiiresti. Seda peab muutma,” rõhutas Tein.

Rohelise Pargi arendaja, Cesana Grupi esindaja Annika Oja sõnul käivad elektrijalgrattad ja Rohelise Pargi kontseptsioon omavahel tihedalt kokku. “Eesti Maaülikooli ja Tartu Näituste messikeskuse kõrvale loodav Roheline Park kui Tartu uus visiitkaart panustab uuendusmeelsusele ja keskkonnasäästlikkusele. Innovaatilise keskkonnana tahame pakkuda parimaid võimalusi kõigile huvilistele meieni jõuda, nautida roheala ja arendatava kaasaegse aianduskeskuse võimalusi. Kohe on valmimas ka kergliiklustee lõik, mis teeb kesklinnast Rohelisse Parki jõudmise veelgi mugavamaks, nii ratturile kui ka jalgsi saabuvale külastajale.”

Hotell Lydia hotellijuht Kristo Seli arvab, et kaugelt tulnud hotellikülaline võtab elektrijalgrataste kasutuse kiiresti omaks: “Meie hotelli külalised on Tartu suhtes uudishimulikud, nad soovivad sageli lühikese ajaga näha palju. Usun, et tänu elektrijalgratastele avardub hotellikülaliste Tartu-kogemus kesklinnast välja. Las sõidavad Annelinna ja näevad elu paneelmajades, Raadi mõisaparki ja naudivad linnulaulu, mööda kergliiklusteid Saadjärve äärde või kuhu iganes neid uudishimu viib. Tavatranspordi kõrval saab elektrijalgrattaga nautida kogu teekonda, mitte ainult sihtkohta - see on kindlasti argument, mis veenab turisti elektrijalgrattaid kasutama. Ka linnakodanik võib julgelt meie hotelli sisse astuda ja elektrijalgratta endale kasutamiseks laenata.”

Elektrijalgrattaid saab broneerida ja laenata hotellides Lydia või Dorpat. Elektrijalgratta kasutamise hind algab viiest eurost.

Elektrijalgratas on elektrimootoriga jalgratas, mis säästab liikleja väntamise vaevast. Liikumist ja režiime on võimalik juhtida väikese lüliti kaudu. Mootor saab voolu laetavast akust, ühe laadimisega on võimalik läbida ligikaudu 35 km. Elektrijalgrattad sõidavad kiirusega kuni 20 km/h.