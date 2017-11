FOTOD | Käsitööliste laulupeona tuntud legendaarne mardilaat avas uksed

Mardilaat Saku Suurhallis on eheda eestimaise käsitöö väljapanek Eestis, kus pakutakse käsitöötooteid parimatelt meistritelt, toimuvad koolide ja kirjastuste esitlused, rahvarõiva nõuandekojast saab teavet rahvarõivaste kandmise ning hooldamise kohta ning avatud on mitmed meistrikojad.

Mardilaada peakülaline on tänavu Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, toimuvad kohtumised tudengite, vilistlaste ja õppejõududega ning meistrikojad ja esitlused on kõikidel päevadel.

Reede õhtul toimub käsitöö ÖÖ — reedel,siis külastavad laat hilinenud mardisandid.

Mardilaadal müüdavat etnomoodi tutvustab tantsuteater Tee Kuubis, MTÜ Rahvarõivas toob välja taasavastatud rahvuslikud kasukad. Peaesinejaks on sel õhtul Jaan Pehk ja Rütmimardikad.

Mardilaada väliskülaline Polina Kubista on Udmurdimaalt, kelle kaunis autorikollektsioon on inspireeritud omakandi rahvarõivastest. Talle tulevad appi Eestis elavad udmurdid, et koos tutvustada oma rahvakultuuri.

Märgi Tunnustatud Eesti Käsitöö saab Lembe Maria Sihvre oma rahvuslikele tittedele.

Mardilaat on avatud:

16. november 12-19

17. november 10-21

18. november 10-19

19. november 10-16

Maalehe jalutuskäik avapäeval näitas, et peale igal aastal kohal käivate ja inimestele juba tuntud meistrite on ka värskeid tulijaid. Silma jäi äärmiselt põnevaid tekstiilitooteid, samuti keraamikat.

Huvitavamatest märkamistest teeme peagi Maalehe veebilehel pikemalt juttu.