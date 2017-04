FOTOD: Lõunakeskuse taluturg avas uued ruumid

Seoses Lõunakeskuse laiendamisega sai ka väiketootjate kaupa müüv taluturg uued ruumid, mis avati reedel.

„See on meie jaoks samm edasi,“ rõõmustas taluturu juhataja Merle Vall. „Pinda on veerandi jagu rohkem, eelkõige laos.“ Ehitus kestis juba alates septembri lõpust, kuid kaks viimast kuud olid nad ajutiselt väga väiksel pinnal. Nüüd sai kogu kauba jälle kenasti välja panna, lausa kenamini kui enne, leidsid külastajad.

„Külmaala on nüüd suurem, lisaks on kohvik,“ märkis Merle Vall. Seal pakutakse kohapeal kohalikust toorainest valmistatud salateid, suppe, kooke-pirukaid ja värskelt pressitud mahlasid. Nagu igal aastal, on ka tänavu lisandunud uusi tootjaid, kelle kaup taluturul müügil on ja praeguseks on neid juba ligi 200.