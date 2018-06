FOTOD | Päikesekülluses kasvanud Eesti maasikad on supermagusad ja superkallid

Maasikad Tartu turul. Foto: Argo Ingver

Välismaised maasikad on meie kauplustes ja turgudel aastaringselt müügil, nüüd on neile täienduseks saabunud ka eestimaised avamaamaasikad. Kui palju maasikmarjad maksavad ja kuidas need maitsevad?