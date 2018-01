FOTOD | Vaata, millised näevad välja Lamborghini, Porsche ja Ferrari traktorid

Fordilt, Fiatilt, Mitsubishilt või Volvolt võib ju traktoreid oodata, kuid Lamborghini ja Porsche? Traktorite peal on kätt proovnud ka mitmed luksusautode tootjad.

Champion, Sprint ja Nitro – sõbralikud Lamborghini traktorid

Itaallaste Lamborghini alustas traktorite ehitamisega 1948. aastal ning tegi oma tööd hästi. Asjad oleksid võinud sedasi jäädagi, kui Ferruccio Lamborghini ja Enzo Ferrari vahel poleks 60ndatel tekkinud väikest konflikti.

Nimelt sõitis Lamborghinide isa ringi Ferrari 250 GT-ga, kuid pidas seda liiga lärmakaks ning soovis Ferraride isale mõned nõuanded anda. Enzo Ferrari ei tahtnud noore traktorimehhaaniku juttu kuuldagi. Solvunud Lamborghini kutsus seepeale parimad pead kokku ning lõi paari kuuga Lamborghini 350 GTV ning peagi jättis mees traktorid üldse kõrvale.

Lamborghini traktor 70ndatest. Foto: John Lloyd / Wikimedia

Traktorifirma, Lamborghini Trattori, müüdi kümme aastat hiljem edasi, kuid tegutseb endiselt ning laseb tehasest välja traktoreid, mille välimus ja võimekus Lamborgini nimele häbi ei tee.

Samuti on Lamborghini Champion, Sprint, Premium või Nitro nime kandvates traktorites oluliselt avaram kui sportautodes. SIIT võid lugeda, kuidas ambitsioonika nimega Lamborghini Nitro viidi sõidule legendaarse Stelvio kuru käänulistele teedele.

Lamborghini Nitro. Foto: Caranddriver.com

Rahvatraktor Porsche

Enne Teist maailmasõida soovis Ferdinand Porsche luua tõelist rahvatraktorit, mis oleks lihtne ning kõigile kättesaadav. 1934. aastal sai ta valmis paar õhkjahutusega diiselmootoriga traktori prototüüpi, kuid sõja tõttu jäi töö seisma ning mees lõi kaasa hoopis tankide ehitamisel.

Pärast sõda läks jällegi suuremaks autoteoks ning traktori ehitamise õigused müüdi edasi Lääne-Saksa ettevõttele Mannesmann AG, kes valmistas endises dirižaablitehases aastatel 1956 kuni 1963 üheksat sorti Porsche-nimelisi traktoreid, mida anti välja üle 125 000 eksemplari.

1957. aastal toodetud Porsche. Foto: Wleiter / Wikimedia

Mercedese kõrvalprojektina sündinud põllukündjad

Mercedes alustas möödunud sajandi alguses autodega, kuid aastatel 1972 – 1991 toodeti ka hulk erinevaid traktoreid.

Mercedes-Benz MB Trac 1600 Foto: AlfvanBeem / Wikimedia

Ferrarid, mida võib endale isegi lubada



Pärast sõda rajatud traktoritehase Ferrari traktoritel ning umbes samal ajal tootma hakatud Ferrari luksusautodel pole tegelikult muud ühist, kui Itaalia päritolu ja nimetus.

Traktori-Ferrari toodab rohelist värvi muruniidukeid, kaherattalisi traktoreid ning väiksemõõtmelisi jõehobuninaga traktoreid, mida kasutatakse peamiselt viljapuuaedades ning veiniistandustes.

Üks disaini-ime neil siiski on, paar aastat vana Sky Jump V95 Dualsteer. Tagumised roomikud aitavad traktoril kitsastes oludes, näiteks puude vahel, paremini manööverdada ning hoiavad sõiduki kindlalt püsti ka järskudel nõlvadel ning libedal pinnasel. Sky Jump saanud traktori nimeks seetõttu, et masin võivat ronida üles niivõrd järskudest küngastest, et juht ei näe peale taeva aknast midagi.

Ferrary Sky Jump V95. Foto: Tradefarmmachinery

Zetor kutsus Ferrari-loojad appi



Meilgi tuntud Tšehhi traktoritootja Zetor lasi enda 70ndaks juubeliks Itaalia autodisaini bürool Pininfarina luua ühe moekas disaintraktori Zetor Major. Pininfarina käe läbi on sündinud ka paljude ikooniks saanud Ferrari ja BMW luksusautode disain.

Uus väljanägemine muudab traktori Zetori sõnul sensuaalsemaks, graatsilisemaks, dünaamilisemaks ja modernsemaks. Võrreldes tavalise Zetori traktoriga on sellel tumendatud klaasid, vildakam katus, kaunid katusetuled ja moekamad veljed

Esialgu esitleti traktorit vaid Hannoveri messil, kuid nüüd ongi uue välimusega traktorid müügil ning ettevõte plaanib kõiki mudeleid siledama kujundusega tootma hakata.

Zetori uus disaintraktor. Foto: Zetor