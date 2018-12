GRAAFIKUD | Eesti inimesed kulutavad jõuluostudele keskmiselt 17% leibkonna sissetulekust

"24.02 kõik koos Lätti" korraldusmeeskond

Norras ja Rootsis eelistab pea 70% uuringus osalenuist pangakaarti sularahale. Ent skandinaavlased pole ainsad, kes liiguvad sularahavaba elustiili suunas: üle poole kõigist vastanuist märkis, et eelistab jõulupühade ajal sularahale pangakaarti. Ka Eesti inimesed eelistavad tasuda pangakaardiga, nii kinnitas 58% uuringus osalenud eestlastest.

Mobiilipanka kasutab jõulude ajal peaaegu 90% vastanutest Austraalias, Rootsis, Kanadas ja Hollandis. Eestis lubas pühadeperioodil mobiilipanka kasutada 58% vastanuist.

Eestlased eelistavad odavamat majutust

Brasiillased ja rumeenlased on valmis jõulude ajal reisimisele kulutama 27% oma igakuisest sissetulekust. Vastajad Poolast, Lätist ja Hollandist plaanivad kulutada reisimisele 10–13% oma igakuisest sissetulekust.

Reisil olles kavatseb 71% austraallasi, 56% kanadalasi ja 39% taanlasi kulutada hotellimajutusele enam kui 100 eurot öö kohta. Sakslased (70%), rumeenlased (33%) ja eestlased (28%) eelistavad odavamat AirBnb majutust. Enam kui 100 eurot öö eest hotellis on nõus maksma vaid 11% eestlastest.

Milliseid uusaastalubadusi inimesed annavad?

Uuringust ilmnes, et 18% vastanute uusaastalubadused on seotud sooviga veeta rohkem aega lähedastega. 14% vastanutest tahaks rohkem reisida ja 13% sooviks renoveerida oma kodu. Uusaastalubadustes on kõrgel kohal ka tervislikum eluviis ja sportimine. Uuel aastal kavatseb rohkem trenni teha 12% vastanutest.

Perekonna ja lähedastega ajaveetmise märkis enda jaoks kõige olulisemaks 69% vastanuist. 18% vastanutest pidas jõulude tähistamist ja meeleolu tähtsamaks kui kingituste saamist või talvespordiga tegelemist.

“Eestlastele on jõulud selgelt perekondlik püha. Perepuhkused, spaareisid, kontserdid ja välitegevused perega on populaarsed nagu alati,“ nentis Tarkmees.

Ferratum Grupp uurib oma klientide tarbimisharjumusi suvepuhkuste ajal ja enne jõule. Valikvastustega ankeetküsitlusi viiakse läbi alates 2014. aastast.