HARUKORDSED JUHTUMID: Mis riigi kodakondsuse saab laps, kes sünnib lennukis?

Suurbritannia kodanikul Shona Owenil on maailma üks omapärasemaid passe – lahtrisse “sünnikoht” on kirjutatud “ühel lennukil, 10 miili Mayfieldist lõunas”.

See tähendab, et Owen sündis 2,1 km kõrgusel Boieng 747 pardal. Praegu on naine 26-aastane ja ta on üks vähestest inimestest, kes on sündinud lennukis. Selle meenutuseks panid vanemad talle nimeks Shona Kirsty Yves, mille esitähtedest tuleb kokku SKY – taevas, kirjutab reisiportaal.

Shona ema Deborah Owen naases 1991. aastal Ghanast Suurbritanniasse ning tal hakkasid kuus nädalat enne tähtaega sünnitusvalud. Lennukil oli juhuslikult Hollandi arst Wym Bakker, kes meeskonna abiga Shona ilmale aitas.

Owen kartis alguses, et laps sünnib kusagil Algeeria kohal, aga kapten palus tal veel vastu pidada. “Teadsin, et kaua ma vastu ei pea,” rääkis Owen.

Kui kapten teatas, et lennuk lendas üle Pariisi, teadis Owen, et laps on kohe sündimas. Ta pidas veel pisut vastu ning kui lennuk oli jõudnud Suurbritannia kohale, teatas kapten mikrofoni: pardale lisandus uus reisija. “Kõik aplodeerisid ja reisijatele jagati vahuveini,” meenutas Owen. “Pool tundi hiljem maandusime Gatwickis.”

Kuigi see on haruldane (üleilmset statistikat selle kohta siiski pole), ei ole Shona esimene ega ka viimane, kes on ilmale tulnud lennukis. Eelmisel kuul kirjutas Telegraph, et Turkish Airlinesi Guineast Burkina Fasosse lennanud lennukis sünnitas Nafi Diaby tütre Kadiju. Tema tuli ilmale ligi 13 km kõrgusel.

Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! 👏🏻👶🏽 pic.twitter.com/FFPI16Jqgt — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) April 7, 2017

