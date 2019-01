Erinevalt levinud arvamusest ei kasutata meil kana- või seakasvatuses kasvustimulaatoreid ja hormoone, kuna see on ELis keelatud. Eesrindlikumad ettevõtted on ka antibiootikumide kasutamist kõvasti piiranud, et neist ühel hetkel üldse loobuda. Seda on teinud Riia lähistel Kekavas asuv Läti suurim broilerikasvandus. Samas ei saa tarbijad aru, mille poolest antibiootikumivaba liha tavalihast parem on.