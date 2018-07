Helde ja kaval! Läti söögikohas on lapseootel naistele eine tasuta

Riiast sajakonna kilomeetri kaugusel Kuramaa maakohas on juba pikalt tegutsenud söögikoht, kus lapseootel naised saavad oma eine tasuta.

„Mulle öeldi naljatledes: „Oo, siin on kõik selge” ning sõin tasuta. Aastast aastasse imelised toidud, suured portsjonid ning võluv suhtumine peredesse. Rasedad söövad tasuta, midagi sellist näen esimest korda!” jagas nädala eest teadet Twitteri kasutaja Elza.

Sabile linnakesest mõne kilomeetri kaugusel asuva Plostkrogsi nime kandva kõrtsi ning nende algatuse kohta jagub kommentaatoritel peamiselt positiivseid sõnu. Siiski ei jää puudu ka kriitikutest, kelle sõnul on tasuta toidu jagamine nutikas reklaam.

„No milline resonants ja tähelepanu, kui midagi tasuta antakse”, imestab Ināra. “Sellesse söögikohta peaks sõitma mitte seetõttu, et saada tasuta lõunat, vaid seetõttu, et toetada tublisid maaettevõtjaid, kes töötavad südame ja hingega.”

„Arvan, et selliseid asju ei tuleks internetis avaldada, vaid see peaks olema tulevastele emadele heaks üllatuseks. Mitte mõttega, et nüüd sõidab kohale, et süüa saada,” kirjutab üks.