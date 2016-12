MorgueFile. Pilt on illustratiivne

MorgueFile. Pilt on illustratiivne

Pühadejärgsele dieedile mõelda on veel pisut vara - pühadeaeg ju alles täies hoos -, kuid farmerid juba hoiatavad, et tervislikest köögiviljadest võib sel talvel puudus kätte tulla.

Paduvihm, mis tabas Lõuna-Hispaaniat jõulueelsel nädalal, tekitas tohutuid kahjusid nii põldudele kui kasvuhoonetele, kus kasvatatakse umbes 80 protsenti talvehooajal Euroopas müüdavast värskest köögiviljast.

Tegemist oli 30 viimase aasta tugevaima vihmaga, põllumajandussektor sai seetõttu enam kui 50 miljoni euro ulatuses kahju.

Campo de Cartagenas laastas vihm 50 000 hektarit põllumaad. Tavaliselt eksporditakse sellest piirkonnast talve jooksul miljonite eurode eest köögivilja - lillkapsast, kabatšokki, erinevaid salateid, spinatit ja tomateid - kõigisse Euroopa riikidesse.

Nüüd on aga hiljuti külvatud-istutatud taimed hävinud ning need, mis juba pisut kasvada olid jõudnud, pehkivad jahukaste ja seenhaiguste hirmus liigvees.

Juba valminud saaki pole olnud võimalik koristada, sest maapind on nii märg - masinad vajuvad sisse. Isegi põllule saagikoristuseks valmis pandud treilereid ei saa farmidesse tagasi tuua.

"VIhmavalingud on olnud nii tugevad, et maapind on täiesti vett täis ja minna pole sel enam kuhugi," laiutavad Hispaania põllumehed nõutult käsi.

Tavaliselt kasvab nõudlus köögivilja järele uue aasta algul, sest inimesed püüavad pühadeaegsest ülesöömisest üle saada. Kuid tänavu võivad tervislikult toituda soovijatele supermarketites vastu vaadata tühjad köögiviljaletid.

Allikas: The Local