Eesti Vabariigi aastapäeva eelne tööpäev on kolme tunni võrra lühem.

Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööajaga töötaja puhul, kes on tavapäraselt tööl ainult kolm tundi päevas riigipüha eelsel päeval tööle tulema ei pea.

Kui tööpäeva pole objektiivsetel põhjustel võimalik lühendada, tuleb töötajaga kokku leppida töötamine pühade-eelsel päeval nagu tavalisel tööpäeval. Kui töötaja on nõus tööpäeva lühendamata jätmisega ning ta töötab mittesummeeritud tööajaarvestuse alusel, loetakse need kolm tundi ületundideks. Summeeritud tööajaarvestusega töötamisel aga väheneb tema kalendaarne tööajanorm kolme tunni võrra. See, kas nende kolme tunni näol on tegemist ületunnitööga, selgub arvestusperioodi lõpus. Ületunnitöö hüvitatakse töötajale tasulise vaba ajaga või kokkuleppel 1,5-kordselt rahas. Vabariigi aastapäev on riigipüha. Riigipühal töötatud tundide eest tuleb maksta töötajale kahekordset töötasu.

Tööpäevi lühendatakse uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäev, võidupüha ja jõululaupäeva eel.