HOMSES MAALEHES: Esimene Eesti firma sai oma toortatratangule gluteenivaba märgi

“Kuna tatar on gluteenivaba, siis mõtlesin algul, et paneme selle kaubamärgi lihtsalt oma toodetele peale, kuid nii kerge see asi ei ole,” tunnistas RemedyWay OÜ müügi- ja turundusjuht Nelly Vahtramaa.

Igas ELi riigis on tsöliaakiaselts, kes seisab gluteenitalumatust põdevate inimeste eest, ja nende kaudu käib läbikriipsutatud viljapead kujutava kaubamärgi taotlemine.

Tervendav teekond

Peale selle, et kontrollitult gluteenivaba toortatart saavad süüa tsöliaakiahaiged, aitab see XXI sajandi ravimtaim ka hulka tõbesid leevendada. Nelly isa Virgo Mihkelsoo on juba üle 20 aasta tatart kasvatanud. Kõik sai alguse sellest, kui Nelly ema Ljudmilla haigestus raskelt. Virgo loobus oma inseneritööst ülikoolis ja kolis koos abikaasaga Valgamaale isatallu.