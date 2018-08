HÜVASTI, PAKEND! Riias avas uksed pood, kus toiduained pannakse vanasse kurgipurki

Mõne nädala eest avatud Burka on Läti esimene pakendivaba pood. Suurem osa toidukaubast on müügil suurtes kottides, milles need poodi saabuvad. Ülejäänud toiduained jõuavad Burkasse plastämbrites, mille töötajad tühjendavad klaasanumatesse või plastikkarpidesse ning seejärel tagastavad tarnijale.

Purgi saab nii raha eest kui ka tasuta

Burka omaniku Marija Sološenko sõnul on kliendid enamasti valmistunud ja kaasa võtnud enda purgi või koti, kuid kasutada saab ka poes olevaid paberkotte.

Kui endal pakendit kaasas pole, saab küpsised panna poes olevasse paberkotti. Foto: Anni Õnneleid

Müügil on ka eri suuruse ja kujuga riidest kotid ning klaaspurgid, kuid kassa kõrval asuvast purgivahetuse riiulist võib meeldiva purgi valida tasuda.

“Ma märkasin, et osa inimestel – näiteks minu vanaemal – on purke liiga palju ja nad ei oska nendega midagi peale hakata,” rääkis Sološenko. “Samas on inimesi, kes soovivad purke osta.”

Esmalt tuleb purk kaaluda, seejärel täita soovitud toiduainega, uuesti kaaluda ning maksta. Foto: Anni Õnneleid

Ta lisas, et kuigi ta pole purgivahetust kusagil reklaaminud, on see osutnud populaarseks ja riiulid on purke täis.

Jahust tahkešampoonini

Poes on müügil mitmesugused tangained, jahud, pähklid, maiustused, mesi ja agaavisiirup. Sološenko plaanib valikusse lisada ka õli, kuid aedvilju ja piimatooteid ta müüma hakata ei kavatse, sest juurvilju saab lahtiselt osta lähedal asuvast poest või turult. Piimatoodete müük eeldaks külmkapi olemasolu, kuid sellele Burkas piisavalt ruumi pole.

Poes on müügil kikerherned ja mitmesugused oad. Foto: Anni Õnneleid