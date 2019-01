IDANAABER MUIGAB | Venemaa tarbija ei taha leppida üheksa kanamunaga munakarbiga

Hulk Venemaa munatarbijaid asusid sotsiaalmeedias hammast teritama, leides poeriiulilt tavaliste kümneste munakarpide kõrval sellised, kus üks kanamuna vähem. Tõsi, enamik nägi üheksalist munakarpi vaid arvutiekraanil, kuna seesuguseid pakendeid leiab vähestest kauplustest.

Uudsena mõjuva pakendamise põhjuseid otsitakse hinnatõusu maskeerimises. Nimelt tõusis kanamunade hind Venemaa statistikaameti Rosstat andmetel aastaga 26 protsenti. Ühtlasi on tegu kavala müüginipiga - üheksase munakarbi hind on pisut madalam kui kümnese oma ning seetõttu tõstvat tarbija korvi just selle.

BBC Venemaa otsis välja mõned teisedki tooted, mille pakend on paari aasta jooksul väiksemaks tõmbunud – puuviljamahl 0,5 liitrilt 0,485 liitrile; piim 1 liitrilt 0,95 liitrile; hapukoor 350 grammilt 330 grammile ning šokolaad 90 grammilt 82 grammile.

Viimastel aastatel levivat trendi, kus toote hind jääb samaks, aga kogus väheneb, on hakatud kutsuma shrinkflation’iks. BBC kirjutab, et Toblerone šokolaadi puhul suurendati kahe aasta eest kolmnurgakeste vahelist kaugust, ent tarbijate pahameele tõttu pidi tootja muutuse tagasi võtma.

Uudisteagentuur TASS vahendab munatootja sõnu, et nemad pakendavad mune 6, 8, 9, 12, 20 ja 30 kaupa vastavalt tellimusele.

Naljad üheksase munakarbi üle täidavad aga sotsiaalmeedia ning девяток яиц annab muuhulgas tööd Venemaa ühele peamisele telekanalile Rossija 1.