Internetis käib vilgas illegaalne Vene vahvlimasinate äri

Inimesed on Eestis Vene masinaid kaua oodanud, sest uuemad Lääne päritolu vahvlimasinad nii kuumaks ei lähe, mistõttu jäävad vahvlid nätskeks.

Venemaal tehakse nii raud kui ka teflonkattega vahvlimasinaid ja need maksavad 30 euro ringis. Eestis küsitakse masina eest ligi kaks korda rohkem, aga soolasest hinnast hoolimata ei ole tootel mingit garantiid. Tegelikult ei rohiks neid üldse siin müüa.

Probleem on selles, et Venemaal tehtud vahvlimasinatel on küll Euraasia kaubandusvööndi EAC-märgis, aga pole CE-märgist, mis võimaldaks neid Euroopa Liitu sisse tuua ja siin müüa. Ametlikult neid masinaid Eestist müüa ei saa ning Maksu- ja Tolliamet võib need käest ära võtta.

Pikemalt saab lugeda LõunaLehest.