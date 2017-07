Jalgrattaga kukkumine Tais päädis 65 000-eurose raviarvega

Raviarved välismaal võivad ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse ja hinnad varieeruvad riigiti üsna palju. Näiteks ühepäevane pimesoole operatsioon võib USA-s ulatuda 10 000 euroni ning põlvesideme rebend Austraalias võib maksta mitu tuhat eurot. Eriti suureks osutuvad kulud, kui kannatanu vajab kas enda seisundi või õnnetuse toimumispaiga tõttu ka erakorralist transporti lennuki või helikopteriga

Sellel aastal on If Kindlustuse klientidel reisil olles meditsiinilist abi vaja läinud kõige sagedamini Austraalias, kus on poole aasta jooksul haigestumistest ning traumadest teada antud 96 korral. Austraaliale järgnevad Tai (32 juhtumit), Türgi (27 juhtumit), Hispaania (26 juhtumit) ning Egiptus (24 juhtumit). Kõige suurem reisikindlustuse kahju aasta esimeses pooles toimus aga Tais, kus õnnetu jalgrattaga kukkumine päädis 64 485 euro suuruse raviarvega.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Liigi sõnul tasub sõltumata reisi sihtriigist alati teha endale reisikindlustus, sest õnnetus või haigushoog võib tabada inimesi ootamatult olenemata riigist.

„Tihti arvatakse ekslikult, et reisikindlustust on vaja vaid kaugemate sihtkohtade puhul. Kuid paraku näitab statistika, et õnnetusse sattumiseks ei pea reisima ilmtingimata teisele poole maakera – ainuüksi Soomes on Ifis registreeritud tänavu üle 20 reisikindlustuse meditsiiniabi juhtumi, millest kulukaim oli 5 300 eurot,“ ütles Liig.

Vältimatud meditsiinilise abiga seotud transpordikulud kuuluvad Ifi reisikindlustusega hüvitamisele.

Selle aasta suurimad Ifi reisikindlustuse väljamaksed:

Jalgrattaõnnetus Tais 64 485 €

Mitu tõsist haigushoogu Suurbritannias 35 820 €

Tõsine haigushoog Rootsis 27 000 €

Tromb Taanis 26 500 €

Kehatrauma Austrias 10 990 €