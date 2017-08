Järjekordne külapood suleb uksed

24 aastat tagasi, 1993. aastal tegutsemist alustanud Paiose äri Saaremaal Audlas läheb tulevast esmaspäevast jäädavalt kinni.

Paiose ärisid on Saaremaal kokku kolm, lisaks Audla poele on alles veel Laimjala ja Kallemäe kauplus. Saaremaa Paiose ärid kuuluvad üleriigilisse väikekaupluste ketti Kodupoed. Kui aastaid tagasi oli Kodupoode 40 ringis, siis praeguseks on järel vaid 21 ning seoses Audla poe sulgemisega väheneb see arv veel ühe võrra, kirjutab Meie Maa.

Audla pood ei tulnud enam kuludega toime. Statistikat poe käibe kohta tehtud ei ole, kuid Paios OÜ juhatuse liikme Liivi Saagpaku sõnul võis suvel päevas poodi külastada umbkaudu 30–50 inimest.

Saagpakk sõnas, et maapoe väike käive on justkui nõiaringi tulemus. Kuna inimesi jääb järjest vähemaks, kahaneb ka kaubavalik.

Põhisortiment koosnes poes leiva-, piima- ja vorstitoodetest. Palju osteti ka karastusjooke ja õlut. Käivet aitas suuresti parandada tubakatoodete müük.