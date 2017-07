Just need finantsriskid ohustavad eakaid inimesi. Vaata!

Inimene võib elada kõrge vanuseni nii, et tema mõistus püsib surmani selge ning igapäeva toimetused ja rahaasjad suurem osalt kontrolli all. Küll aga võivad mõned eakad lähedased raske elu või haiguse tagajärjel jõuda oma elus punkti, kus nad elavad küll omapäi, kuid vajavad teatud määral teiste tähelepanu või abi.

Siin tulevad mängu ka erinevad finantsriskid, mille osas tasub sinul kui lähedasel valvas olla, et kõrges eas ema, isa, vanaema, vanaisa või mõni muu sugulane ei kannaks rahalisi kaotusi. Pikemas perspektiivis võivad need mõjutama hakata ka sinu finantsseisu. Laenukool esitab valiku levinud stsenaariume, mille ilmnemisel tasuks selle tagamaid lähemalt uurida.

Odavalt või tasuta anti

Kuna vanurid on tihti kokkuhoidlikud, siis võivad erinevad sooduspakkumised ja tasuta äraandmised mõnikord pea sassi ajada. Selle tulemusena võidakse kulutada oma niigi vähest raha tarbetutele või ebakvaliteetsetele esemetele, toidule, ravimitele, raamatutele, ajakirjade tellimustele … Kergematel juhtudel jääb tema ja võib-olla ka sinu elukohas ruumi vähemaks. Halvemal juhul võib antud käitumine viia inimese pankroti äärele või ohustada tema tervist, mis tekitab omakorda tulevikus lisaväljaminekuid.

Tee aegajalt juttu lähedase ostuharjumustest. Kui märkad midagi ebatavalist, siis proovi asja klaarida jutuajamise ja selgitamise teel. Kui inimene kaldub igasuguseid asju suurtes kogustes koju koguma, soovitame nõu pidada spetsialistiga.

Ekstreemne säästmine

Nii nagu liigne asjade kokku ostmine on ka ekstreemne säästmine ohtlik. Selle põhjuseid võib olla mitmeid. Võib-olla kardetakse, et midagi juhtub iseenda või mõne lähedasega. Mõnikord soovitakse kogutud raha kasutada millegi parandamiseks kodus, kingi tegemiseks või edasi pärandamiseks.

Tulemuseks võib olla see, et hoitakse tagasi toidult ja ravimitelt, mille tõttu tuleb hiljem kanda kulusid tervise parandamiseks. Või siis jäetakse maksmata laenu-, üüri- või kommunaalarved. Mõned firmad aga arvestavad iga maksmata päeva eest viivist. Vestelge oma lähedasega erinevatest säästmisviisidest, koostage eelarve. Püüdke leida optimaalne viis raha kõrvale panemiseks.

Teen äri

Ettevõtlikkus on üldjoontes kiiduväärt iseloomujoon, kuid aegajalt tasub ikkagi uurida, millega su lähedane tegeleb. Käpikud, hoidised, küttepuud ja muu selline ise tehtu on igati normaalne, kuid tuleb ette ka illegaalset tegevust.

Nõukogude taustaga inimesed on leidlikud, aga mõnikord kaasneb sellega ka teatav paindlik suhtumine regulatsioonidesse ja seadustesse.

Teinekord pole inimene lihtsalt kursis. Nii või teisiti on mõistlik lähedase tegemiste vastu huvi tunda. Vastasel juhul kannab tema või sina lisakulusid erinevate trahvide ja õigusabi otsimise näol.

Internetis on kõik sõbrad

Tänapäeva eakate seas on palju neid, kes kasutavad arvutit ja telefoni. Tihti aga juhtub olema nii, et nad ei ole kõikide internetti ja erinevaid programme puudutavate nüanssidega kursis. Selle tulemusena võivad nad seadmesse tahtmatult laadida pahavara, jagada isiklikku informatsiooni veebipetturidega või sooritada oste ebaturvalistes keskkondades.

Tutvustage oma lähedastele erinevaid meetmeid enda kaitsmiseks veebis ning hoidke neid kursis viimase aja uudiste ja skeemidega. Paha ei teeks ka aegajalt nende seadmeid kontrollida. Niimoodi väldid sa raha, vara ja identiteedi vargust.

Laen poolmuidu, käendamine

Kuigi vanematele inimestele antakse harvemini laenu, on veel erinevaid kiirlaenukanaleid, teatud juhtudel ka eraisikutest „laenuhaisid“, kelle käest saab raha laenata, kõrge intressiga küll. Mõistmata laenu tegelikku kulu ja tagasimakse tingimusi, võib vanur end kiiresti suure võlakoorma otsast leida.

Sellega satub ohtu ka tema muu vara ning suure tõenäosusega tema tervis. Teine ohukoht on käendamine. Mõnikord hakkab heast sõbrast või naabrist hale ning ulatatakse oma abikäsi hoomamata kõiki sellega kaasnevaid riske. Pahatihti on aga nii, et eaka laenudest saavad tema lähedaste laenud. Seega soovitame rahaasjad ja võimalikud hädaolukorrad omavahel läbi arutada: milline on vanuri varaline seis, mida ta peaks tegema raskustesse sattudes, kelle nõule ja abile ta loota saab.

Sõbrad ja türannid

Kas sina tead, kellega sinu lähedane suhtleb? Parem oleks tutvust teha, sest mõnikord leidub tutvusringkonnas nii häid sõpru, kellega koos käiakse rahaautomaadi juures või kellele antakse rahakotist ka viimane sent ära. Eriti magusa jutuga tegelased võivad vanuri meelitada alla kirjutama omandi, päranduse või kinkimisega seotud lepingutele. Nad ei pruugi kaitstud olla ka erinevate investeerimis- ja püramiidskeemide eest. Või vastupidi, neid hirmutatakse tegema midagi, mis ohustab nende rahalist seisu. Nii või teisiti, tundke oma lähedaste elus osalevate inimeste vastu huvi. Muidu võite end leida vastamisi pöördumatu olukorraga.

Allikas: TF Bank