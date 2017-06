Kadriorus seisab kirju lehm, kellele lapsed turjale ronida saavad

Toiduliidu piimakampaania raames juba teist aastat mööda suvist Eestimaad tuuritav piimalehm on saanud värske ilme ja alustab oma teekonda laulupeo meeleolus Kadriorust.

Tartu Kunstikooli skulptori Lauri Tamme ja kunstniku Ülle Ottokari 2016 aastal loodud piimalehmale uue ilme leidmiseks kuulutas Toiduliit tänavu välja kujunduskonkurssi. Žürii lemmikuks osutus 8-aastase Renata Kallasmaa kavand, mille saatis konkursile Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2. b klassi õpetaja Marika Viks.

Võidutöö autor on tema ema sõnul ka ise suur kodumaiste piimatoodete austaja. Eriti maitsevad Renatale kohukesed, kohupiim ja kodujuust aga ka piim, millest emaga koos valmistatakse nii maitsvad piimakokteile kui kakaod. Kunstnik Ülle Ottokari poolt lehmale kantud kujundust lubas Renata kindlasti suve jooksul vanematega koos vaatama minna.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on piimakampaania peamine eesmärk tuletada inimestele meelde, et Eestimaal on palju häid toiduaineid, nende seas ka tervisele kasulik piim.

Eestimaalased väga agarad piimajoojad, mida tõestab ka meie poodides muu maailmaga võrreldes kordades rikkalikumad piimatoodete riiulid. „Innustame seda, et piim oleks jätkuvalt meie toiduvalikutes olulisel kohal. Ikka selleks, et saada tervislikke maitseelamusi ning laste ja noorte puhul kasvavat ja kujunevat organismi hea tervise juures hoida,“ rääkis Potisepp.

Kõik pealinna elanikud ja külastajad on oodatud Kadriorgu saabuvat lehma uudistama alates tänasest kuni 3. juuni hommikuni. Lapsed võivad lapsevanemate järelevalvel pildistamiseks ka lehma selga ronida. Pärast Tallinna külastamist võtab lehm ette teekonna Paidesse.