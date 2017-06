Kalorite lugemine Kameruni moodi

Siinse teksti autor Maia Klaassen käis 2016. aasta suvel GLEN vabatahtlikuna Kamerunis Belo külas naisettevõtlust arendamas. GLEN programmi Eestis vahendab Arengukoostöö Ümarlaud ja rahastab välisministeerium.

Üks element, mis teeb kamerunlasest kamerunlase, on armastus toidu vastu. Kui mõelda maapiirkondades valitsevale toidupuudusele, mis lähiriikides nagu Mali ja Benin praegugi eriti teravalt endast märku annab, on ka mõistetav, et kogu raha pannakse toidu alla ning süüakse Eesti mõistes täiesti uskumatuid koguseid.

Vastuvõtva organisatsiooni juhi Joshua juures õhtust süües sõi ta tütar Daniela julgelt suurema portsu kui mina hommikul, lõunal ja õhtul kokku. Soolast toitu, siis mangot, siis uuesti soolast, siis küpsetatud banaane ja siis veel ananassi. Ja alles siis, kui punu oli nii suureks paisunud, et ta särk selle pealt aina üles libises, tuikus ta uniselt voodi suunda.

Vabatahtlikele teeb süüa kokk Sam. Mul on tulnud temaga maha pidada tõsised läbirääkimised, et toidukoguseid vähendada. Ta on umbes seitsmekümneaastane ja jonnakas nagu vana kits. Nagu õige kamerunlane, ei mõista ka tema, miks ma ei taha süüa ära kõike, mis piisavalt kaua paigal püsib.

Loodusest korjatud maitsetaimed, mida müüakse turul juba valmis seguna ning mis on peamiseks komponendiks Eru nime kandva vürtsika kastme tegemisel. Kohvikutes kutsutakse seda kastet ka lihtsalt "vegetable". Maia Klaassen

Esimestel päevadel üritas ta mulle tõesõna sisse sööta kuskil 3500 kuni 4000 kalorit päevas. No näiteks selline menüü. Hommikuks saia peal serveeritud Hispaania omlett praekartuliga ning assortii puuvilju, mida oli sama suur taldrikutäis kui soolastki. Lõunaks vürtsikas riisipada kõige mõeldavaga, ilmselt kuskil 500 g jagu valmistoodet… Ja assortii puuvilju, mida oli sama suur taldrikutäis. Ja õhtusöögiks fufu, mis on sisuliselt kokku pressitud ja seejärel keedetud maisimöks, mis on ise üsna maitsetu ja mida süüakse seega koos vürtsika juurviljalisandiga. Loomulikult ei puudunud ka kuhi puuvilju.

Tahtmata toitu raisata, tassisin muudkui ülejäänud portsjoneid kõigile laiali, kuni lõpuks Sam alla andis ja nõustus koguseid väiksemaks tegema.

Spagetiomlett

Spagetiomlett on tavapärane Kameruni hommikusöök – saia vahele pannakse ta siis, kui on teada, et lõunaaeg jääb ehk kaugemale. Näiteks võis iga pikamaabussi ees näha mama'sid, kes sedasama einet müüsid. Keskmiseks hinnaks oli kuskil 400 Kesk-Aafrika franki, st umbes 60 eurosenti.

Vaja läheb:

1 tass keedetud ja kurnatud spagette

pool sibulat, tükeldatud

1 tomat, tükeldatud

pool rohelist paprikat, tükeldatud

soola, pipart

4 muna (lahti klopitud)

õli

Serveerimiseks: pikk sai ja majonees

Valmistamine:

Pane pannile 2-4 spl õli (mida rohkem, seda lähedasem Kameruni reaalsusele), lisa keedetud spagetid, paprika, tomat ja sibul. Maitsesta soola ja pipraga. Prae, kuni spagetid muutuvad kuldseks ning juurikad on pehmeks läinud. Seejärel vala 4 lahtiklopitud muna üle täidise. Kui muna on enam-vähem tahenenud, tuleb omletti ka teiselt poolelt praadida.

Serveerida pooleks lõigatud saia vahel, mida on mõlemalt poolelt määritud majoneesiga.