Kanepi kandi kaupa reklaamitakse kanepilehe märgiga

„Loodame, et märk aitab ettevõtetel oma tooteid nähtavamaks teha ja neid paremini turustada. Tarbige ikka eestimaist ja Kanepi kandi kaupa!" teatab pressiteate vahendusel Kanepi vallavanem Andrus Seeme.

Logo võib kasutada nii toidu- kui tööstuskaupadel. Märk on tuletatud Kanepi valla vapist, sellel on kohanimest tuletatud sümbol ning logo autor on Aivar Täpsi.

Logo eesmärk on tutvustada Kanepi valda ja valla territooriumil valmistatavaid tooteid ning selle kasutamisõigust võivad taotleda kõik Kanepi valla territooriumil tegutsevad ettevõtted.