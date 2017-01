16 aastat Kärdlas tervisetooteid müünud kauplus “Urve aiapood” paneb kahe nädala pärast uksed kinni.

Poe omanik Urve Harjak meenutas Hiiu Lehele, kuidas ta algul tõi kilekotiga pealinna ökopoodidest vähehaaval üht-teist oma poodi müügile. Aja möödudes küsiti aina rohkem ja erinevaid ökotooteid, kuid paraku pole ostjaid ikkagi nii palju, et ettevõte suudaks ots-otsaga kokku tulla.

Harjak nentis, et saab aru küll, et ostjate hulga Hiiumaal määrab hind: “Inimene saabki aru ja teab, et ökotoode on tervisele hea, aga raha tal selle ostmiseks pole.”

Sellest, et niisugust poodi siiski vaja on, annab aimu vestluse ajal vahetpidamata helisev telefon ja küsimised, kas üht või teist toodet poes ikka on. “Üldiselt inimesed teavad, mille järele nad tulevad,” kinnitas Harjak. Enim ostetakse kookos- ja kanepiõli, tatart, nõudepesuvahendit, šampoone, kreeme, soola, suhkrut ja pudrumaterjali.