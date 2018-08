Kartulikasvataja: soovitan kartulit süüa koos koorega

„See mure on kõikidel kasvatajatel, et kartulit süüakse Eestis järjest vähem,” rääkis MTÜ Eesti Kartul juhatuse liige Janek Lass. „Kartulifestival on selleks, et anda märku, et kartul on meile oluline. Tahame, et kartul suudaks oma positsiooni tagasi võita.” Ta kinnitas, et müüt, justkui kartul teeks paksuks, ei vasta kindlasti tõele, kartulis on ju 70 protsenti vett.

Samas soovitas Lass kartuleid mitte koorida (kevadeks on koor nii paksuks läinud, et siis tuleb siiski koorimine ette võtta) ja seda kolmel põhjusel. Esiteks jääb koorimise vaev ära, teiseks jääb kartulitesse niimoodi suur osa vitamiinidest alles ja kolmandaks kasvasid tänavusel põuasel ja kuumal suvel tavapärasest väiksemad kartulid. Beebikartulid ongi spetsiaalselt väiksemaviljaliseks aretatud gurmeesort ja neid ei koorita nagunii.

„Päris kevadeni ei saa, kuid praegu soovitan klindlasti pestud kartulit süüa koorega,” ütles Janek Lass lisades, et kartulite koorega söömine on ka üks festivali moto.

„Oluline on, et tarbimisharjumus tuleks tagasi ja ei kaoks ära. Ketid otsivad kõige odavamat kartulit, selle välimus poes on kaunikesti nadi ja seetõttu ei osteta ka nii palju,” rääkis kasvataja. „Peame pingutama, et siin oleks Eesti kartul, kvaliteet hea ja inimeste teadlikkus selles osas, milleks üks või teine sort sobib.” Selle kohta saab infot SIIT.