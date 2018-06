Kartuliteadlane soovitab: ostke odavat ja head mullust eestimaist kartulit, mitte sissetoodud värsket, mis kallis ja tohletanud

Miks on kohalik varajane kartul nii kallis? Sest see on juba 10. aprilli paiku eelidandatult mulda pandud ja katteloori all kasvatatud. Tartlani sõnul pole jaanipäevase varajase kartuli kasvatamine Eestis ilma katteloorita võimalik, aprill on meil enamasti ikkagi liiga külm. Hinnale lisab palju juurde seegi, kui osta kartulit pakendatult – juba ainuüksi kott, milles on õhutusaugud sees ning mis kartulit valguse käes roheliseks minna ei lase, maksab 12-13 senti.

Kartulikasvatajad on aga hinnaga rahul. „Kasvataja saab lõpphinnast kilo pealt kätte ühe euro ja see on meie jaoks väga hea praegu,“ ütleb Eesti üks suurimaid kartulikasvatajaid Kalle Hamburg. Samas annab pikalt kuivanud põld saaki napilt, hektari kohta 10 tonni ringis.

Seega seis kodumaise värske kartuliga pole Hamburgi sõnul praegu kõige parem. Põllul kasvav jaanipäevane värske kartul jäi ilma veeta, mugulad on väikesed. Nüüd, kui viimastel päevadel on taevast kohati nii palju vett alla tulnud, et uputab, on oht, et pikalt kuivas mullas kasvanud kartuli mugul võib suures vedelikuihas lõhki minna.

Hoolimata sellest, et neil, kes kartuli väga varakult maha panid, sattus mugulate moodustumise ja kasvamise aeg põuaperioodile, Kalle Hamburgi arvates mingiks paanikaks põhjust pole – küll kartul kasvab.

NÄPUNÄITED KARTULIKASVATAJATELE Haigused ei ole kartulit tänavu väga kimbutanud. Sõltub kartulipõllu mulla happesusest, kas harilik kärntõbi on kallal või mitte.

Lehemädanikuga muret pole ja lehetäisid, mis kartulitaimi vaevaks, ka eriti pole. Mõlema suhtes tuleks põlde jälgida.

Kartulimardikat kindlasti kusagil mingil määral on, kuid massiliselt pole näha olnud.

Allikad: Luule Tartlan, Kalle Hamburg