Kas Eestigi võib Läti eeskujul suurtes plastpudelites õlle müügi keelata?

Aprillikuust on Lätis keelatud alkoholi müük kaheliitristes plastpudelites. Sealsete õlletootjate hinnangul vähendab see õlle tarbimist 5 kuni 15 protsenti. Vahest soovitakse Eestiski plastpudelites alkoholi müümise teema uuesti üles võtta?

„Osaliselt on olnud kahtlusi Euroopa Liidu õigusnormidesse mahtumisega, kuid nüüd on see Läti poolt testitud ning saame selle tootjatega uuesti jutuks võtta, kuivõrd nemad omal initsiatiivil muutusi teinud ei ole,“ ütleb sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. Tema sõnul on 1,5- ja 2liitrised õllepakendid Eestis teemaks ja probleemiks olnud juba pikalt.

Kui Läti õlletootjate liidu hinnangul on sealne plastpudelites müüdud õlle osakaal 35 protsenti kogu müüdud õllest, siis Eesti õlleliidu tegevjuhi Peeter Võrgu sõnul on meil plastpudelites õlle osakaal umbes 20 protsenti ning see on olnud pidevas languses. Ta leiab, et igasugsed piirangud on kehvad ning riik ei tohiks piirata pakendite suurust või kuju, kuna see pärsib vaba konkurentsi ja inimeste valikuvabadust.

„Kui riik teeb otsuse suurima lubatud pakendi kohta, siis ta sisuliselt ütleb, et tarbija on rumal, kes ise ei suuda omale sobivat toodet osta. Ja miks just õlu, siis võiks viinapudeli teha 200grammiseks ja veinipudeli 350grammiseks. Aga see tundub ju naeruväärne,“ ütleb Võrk.

Maris Jesse selgitab, et sotsiaalministeerium on Eesti õlletootjatega suurte pakendite üle diskussioonis olnud vähemalt aastast 2009.

„Tootjad oma sõnade järgi ei toeta tegelikult sellistes pakendites müümist, mööndes, et suured pakendid ei edenda kuidagi õllekultuuri, küll aga liigtarbimist. Teades õlletootjate endi taunivat suhtumist, oleme me riigi poolt oodanud neilt oma tootevaliku muutust tootjate endi initsiatiivil,“ sõnab Jesse.

Võrk ütleb, et meie tootjad on järjest asendanud kaheliitriseid plastpudeleid üheliitristega ning pidevalt õllekultuuri edendanud, tuues turule rohkem väiksemaid mitteplastist pakendeid.