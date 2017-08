Kas haiguslehel olles võib reisida Kanaaridele tervist parandama?

Nüüd siis küsimus. Kas on võimalik, et inimene sõidab haiguslehel olles soojale maale kuurorti, et end ravida? Või tuleks sel juhul siiski töövõimetusleht lõpetada, et pahandusi ei tuleks? Kui töövõimetuslehte ei lõpetata, aga ikkagi kuurorti sõidetakse, siis milline karistus ootab sellist inimest?

Jurist: "Töövõimetuslehe ajal reisimise lubatavus sõltub sellest, millise ravirežiimi on määranud lehe väljastanud arst. Seega haigekassa ei keela töövõimetuslehe ajal külastada välisriiki, kui arst leiab, et see ei ole ravirežiimi rikkumine."