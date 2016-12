Kes meist ei unistaks helgemast, rahaliselt kindlustatud tulevikust. Kui aga küsida endalt, milline on sissetulek ja ametipositsioon 10, 15 või 20 aasta pärast, milline saab olema pension ja vanaduspõlv, siis kipume mõtlema neist teemadest abstrakselt ja pigem optimistlikult.

Kaldume eeldama, et tulevikus oleme paremal elujärel, kõik laheneb mingit moodi. Aga kuidas, sellel me enam pikemalt ei peatu.

Niimoodi soovunelmates elades, paremale tulevikule lootes jäävad vajalikud plaanid tihti tegemata. Kuidas seda vältida, sihti seada ja enda tulevast mina rahaliselt kindlustada?

Näiteid soovmõtlemisest

"Tuleviku mina on rikkam."

Üks peamisi põhjusi, miks inimestel tekib makseraskusi, on liiga optimistlik nägemus oma karjääri arengust. Säästmine või teatud kulud lükatakse edasi, kuna loodetakse eesseisvale edutamisele või paremale töökohale. Eeldatakse, et mõne aasta pärast on sissetulek piisav ja võimaldab siis erinevate finantsteemadega paremini tegeleda.

"Parem elu on mulle saatusega määratud."

Siinkohal on inimene kas endast väga heal arvamusel ("Olen nii andekas, tark või muud moodi võimekas, et mina juba läbi ei kuku.") või usaldab ta mingit kõrgemat kosmilist jõudu, kes või mis tagab talle helgema tuleviku.

"Ühel päeval võidan loteriiga."

Teisisõnu loodetakse mingile tulevikusündmusele, mis inimesest endast otseselt ei sõltu. Selleks võib olla siis loteriivõit, pärandus, boonus vms. Igal juhul lahendab see korraga kõik su finantsmured ning võimaldab elada õnnelikult aegade lõpuni.

Kuidas teha paremaid otsuseid?

Soovunelmatega on kahjuks nii, et nende tõttu jätame olulised sammud astumata või langetame halbu otsuseid. Ükski eelmainitud soovunelm otseselt ei välista rahaliselt kindlustatud tulevikku. Alati on teatud tõenäosus, et kõik läheb hästi. Küll aga ei taga need kindlalt paremat elu tulevikus. Mida siis teha?

1. Eelda, et sul läheb tulevikus kehvemini kui praegu.

Natuke tume väljavaade, kuid see on võimalus, millega peaksid arvestama. Isegi, kui annad endast tööl 100% ja edened karjääriredelil, tuleb õnnetusi ja ebaõnnestumisi ikka ette. See pole nüüd üleskutse elukestvale pessimismile, kuid parem olla raskusteks valmis. Isegi kui neid ei pruugi tulla, on kindel seljatagune parem, kui loota, et küll kuidagi saab hakkama. Selleks soovitame üle vaadata oma kindlustused, laenud, säästud ja eelarve. Tee täiendusi ja parandusi.

2. Eelda, et õnnelike juhuseid ega sekkumisi kõrgemate jõudude poolt ei tule.

Me ei väida, et on täiesti välistatud, et sa võidad näiteks loteriiga või on saatusel midagi muud paremat varuks. Lihtsalt on kindlam ka omalt poolt tuleviku kindlustamisse panustada, kuna suurema tõenäosusega tabab sind pigem midagi ebameeldivat. Seega tasub need olukorrad läbi mõelda. Mis saab siis, kui peaksid töö kaotama? Või kui peaksid sattuma raskesse õnnetusse või haigestuma pikaks ajaks? Kui sinu koduga peaks midagi juhtuma?

3. Asu tegudele.

Elus on palju olukordi, mida tuleb lahendada käigu pealt. Sama palju on ka olukordi, milleks saad ette valmistuda. Praegu on just õige aeg vaadata tulevikku ning teha pikemaajalised plaanid. Kus sa tulevikus elama hakkad? Kus lapsed õppima hakkavad? Vahest vajavad su vanemad elu lõpu poole lisahoolt? Mida sa ise vanaduspõlves plaanid teha? Siinkohal paneme südamele, et finantsplaneerimine on ainult pool valmistumisest. Tulevikku saad panustada ka mitterahaliste vahendite abil, näiteks hoides suhteid lähedastega ja enda tervist.

Allikas: TFBank