Kas käibemaksu alandamine muudaks poes köögivilja odavamaks?

„Oleme ELi ühisel turul, kuid Läti palgad ja küte on odavam, Poolaga ei tasu hinnatasemeid aga üldse võrrelda,” toob ta näite. Köögivilja ja kartuli osas on see väga terav probleem, kuna Lätis on nende kaupade käibemaks vaid viis ja Poolas kolm protsenti.

Tänavu on põua tõttu nii siinsetel põllumeestel kui ka lõunapoolsetel naabritel saagid väiksed ja kauba müümisega ei peaks muret olema, aga kui tuleb normaalne saagiaasta, siis sööb lõunanaabrite odavam kartul ja porgand kohaliku kraami meie poodidest välja. See tähendab siinsete kasvatajate jaoks aga ellu jäämise küsimust.

„Riik saaks käibemaksu vähemaks võtta, seda ettepanekut on ka tehtud, aga see on olnud kurtidele kõrvadele,” nentis staažikas põllumees.

Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ütleb, et köögivilja käibemaksumäär ei mõjuta viidatud kujul konkurentsitingimusi. Lätis kasvatatud köögivili maksustatakse Eesti 20% käibemaksumääraga ja Eestis kasvatatud köögivili Lätis 5% käibemaksumääraga.

„Eestis on arutatud erinevate käibemaksumäärade üle toidukaupade puhul,” tõdeb ta. „Käibemaksumäära vähendamise mõju tarbijahinnale on sõltuv mitmetest teguritest ning kuna käibemaks kohaldub kõikidele tarneahela lülidele, ei pruugi võimalik käibemaksualandus kajastuda lõplikus tarbijahinnas, mida kinnitavad ka erinevad uuringud.”