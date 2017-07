Kas kasulapsel on õigus vara pärida?

Ema ja kasuisa kasvatasid mind vähemalt kümme aastat, enne kui täiskasvanuks sain, samas ametlikult kasuisa mind ei lapsendanud. Kasuisale kuulus enne minu emaga abiellumist maja, sinna kolisimegi. Nüüd on kasuisa surnud. Soovin teada, kas mina kuulun ka pärijate ringi. Või on kasulapsed pärimise puhul pärijate ringist kõrvale jäetud? Kas hilisemal vara pärimisel on vahet, kas kasuvanem lapsendab võõra lapse või mitte?

Jurist: "Juhul kui kasuisa teid ei lapsendanud, siis tema pärijate ringi te ei kuulu. Eeldatakse, et see ei olnud tema soov. Kui ta oleks tahtnud, võinuks ta teie kasuks teha testamendi. Küll aga on teil õigus pärida oma lihase isa järelt..."