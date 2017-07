Kas osta uus või kasutatud auto? Kõrvutame plusse ja miinuseid

Kellele ei meeldiks uue auto lõhn? Uus auto on ilus ja meeli erutav. Kuigi tänapäeval saab uue, võrdlemisi heade tehniliste näitajatega auto küllaltki jõukohase summa eest, tasub uurida ka kasutatud autode turgu.

Kasutatud sõiduk on reeglina soodsam kui uus. Lisaks, teatud juhtudel võib kasutatud auto ost olla pikemas plaanis tasuvam. Eks mõlemal, nii uuel kui kasutatul, on omad vead ja head. Auto valimine algab isiklikest eelistustest ja vajadustest, kuid see sõltub ka muudest faktoritest.

Ostmisprotsess

Uut autot on lihtsam osta kui kasutatut. Sellel pole kasutamis- ega remondiajalugu, mille tulemusi kontrollida. Ühtlasi on uue auto turuväärtust kergem hinnata. Lisaks on pettuse oht praktiliselt olematu. On väga väike tõenäosus, et suuri autotehaseid vahendavad esindused tegelevad pettustega. Esindused annavad igale ostule garantii. Kusjuures, nad annavad garantii ka oma esinduse kasutatud autodele. Seega klient võidab hinnas ja saab kindluse, et kui midagi teatud perioodil juhtub, tuleb müüja appi.

Ostu finantseerimine

Valitud vähestel on kontol nii palju raha, et auto kohe välja osta. Samas, vaadates tänapäeva elukorraldust, siis pole nii suure summa korraga tasumine kõige mõttekam käik. Seega tasub auto liisida või võtta autolaen. Esmapilgul võib tunduda uue auto liisimine soodsam kui kasutatud auto tarbeks laenu võtmine, kuid võrrelgem korraks numbreid. Liisides pead tegema 10-20% ulatuses sissemaksu, autolaenu puhul seda enamasti pole. Võrdle kindlasti ka teisi lepingutingimusi enne, kui lõpliku otsuse teed.

Töökindlus

Esmapilgul võib tunduda, et kõige töökindlam on uus auto, kuid see pole täiesti tõsi. Oleneb, kui vanast autost me räägime. Heaperemehelikult hoitud paariaastane auto, mis on läbinud regulaarsed hooldused, võib olla sama töökindel kui uus auto. Tänapäeva materjalid ja tehnilised lahendused peavad kauem vastu. Seega kasutatud auto pole alati ilmtingimata aegunud auto.

Amortisatsioon

Uue auto turuväärtust mõjutab esmajoones aeg, seejärel kulumine. Uue auto väärtus langeb oluliselt juba salongist väljudes. Edasi langeb väärtus 15-20% aastas ning viie aasta möödudes on sõiduki hind 40-50% selle esialgsest hinnast. Täpsem amortisatsioon sõltub muidugi automargist. Üldine rusikareegel on, et mida kallim mark, seda kauem säilitab see oma väärtust. Kasutatud autode puhul mängib olulist rolli läbisõit. Mida rohkem sõita, seda kiiremini kuluvad erinevad silla- ja mootoridetailid. Ka siin sõltub amortisatsioon auto margist ja mudelist. Need mõjutavad oluliselt ka parandustööde hinda: erinevate markide varuosad varieeruvad hinnalt, mõnikord on tegemist suurte vahedega.

Kütusekulu

Kui võrrelda sama margi autosid, siis uuemate mudelite autode kütusekulu on väiksem kui vanematel. Samas, juhime tähelepanu, et ka kümne aasta möödudes ei tõuse auto diisli või bensiini tarbimine drastiliselt. Auto ostmisel tuleks enne pigem hinnata oma vajadusi (keskmine kuu läbisõit) ja võimalusi. Ökonoomse auto leiab nii uute kui kasutatud autode seast. Keskenduda tuleks ühe kuu kulule tervikuna, kui sellest ühele osale ehk kütusekulule.

Muud ülalpidamiskulud

Uue auto liisinguga ostmisel kaasneb kindel reeglistik ja graafik kindlustuste ja hoolduste osas. Kasutatud auto puhul on need natuke vabamad. Lisaks peab liisitud auto ka väiksemate paranduste tarbeks viima esindusse isegi siis, kui selle parandamisega saaksid ise või mõni kuldsete kätega tuttav hakkama.

Maine

Eks teatud positsioonidel on oluline, et sõiduk oleks uus ja esinduslik, kuid reaalsuses pole alati aru saada, kui uue autoga on tegu. Ka kasutatud auto võib olla esinduslik. Kui võrrelda Eestit teiste Euroopa riikidega, siis siin on auto uudsus millegi pärast äärmiselt oluline. Samas ei arvestata, et autos veedame tunni-kaks päevas. Kallima auto ost tähendab aga, et peame tegema mööndusi millegi muu, näiteks oma elukoha arvelt, ja mõtle, kui palju, ja kui olulisi, tunde me seal veedame.

Allikas: TF Bank