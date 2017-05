Kas poja uus abikaasa võib saada minu kingitud maja omanikuks?

Tegin kinkelepingu oma pojale 2013. aasta juunikuus hoonete ja kinnistute osas. Kahjuks aga suri minu poeg ootamatult kolm aastat hiljem. Kinkelepingu tegemise ajal oli mu poeg vallaline, samuti oli ta vallaline kinnistu registrisse kandmise ajal.

Soovin nüüd teada, kes on pärijad pärast poja surma. Kas pärijateks on poja lapsed või pärib ka uus abikaasa, kellele vara ei kuulu?

Jurist:"Küsimusele vastamisel tuleb eristada kinnistu kuuluvust ja selle pärimist. Vastab tõele, et kingitud vara ei ole abikaasade ühisvara isegi siis, kui kingitus tehakse abielu ajal.

Kinke saab teha tingimusega, et kingisaajal ei ole õigust ka hiljem seda vara abi- eluvaralepinguga muuta ühisvaraks."