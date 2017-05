Kas suurem mari on parem?

Kas suuremad maasikad ja tomatid on paremad kui väikesed? Vastab Eesti maaülikooli emeriitprofessor Anne Luige.

"Ei saa päriselt öelda, et suuremad oleksid halvemad kui väiksemad, sest alati me ostame ja valime tavaliselt suuremaid ja ilusamaid. See tundub, et ta on kindlasti maitsvam,“ rääkis Luik portaalile Novaator.

Tomatitega on aga nii, et näiteks just kirsstomatid on antioksüdatiivsuse seisukohalt paremad kui tavalise suurusega tomatid.

Seetõttu soovitab Anne Luik oma koduaeda panna kasvama ka mõned kirsstomatitaimed, sest seal on antioksüdatiivseid ühendeid natuke rohkem.

Anne Luige sõnul tasub igal juhul eelistada kohalikku ja sellest just mahemarja, kuna mida kaugemalt mari tuleb, seda enam leiavad teadlased sellest lisaaineid, mida ei ole tervislik sisse süüa. Mahepõllumajanduse mari võib olla küll väiksem ning mitte nii isuäratava välimusega, kuid seevastu ei ole selles taime- ja putukamürkide ega säilitusainete jääke.