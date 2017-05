Kas tõesti tuleks juba praegu jõuludeks valmistuma hakata?

Kevad pole veel õieti alanudki, aga meie räägime juba jõuludest. Kas meil on kalender täiesti sassis? Ei ole, me oleme kavalad.

Kui mõtled detsembri peale, siis milline on sinu esimene reaktsioon? Kas rõõmus meel, et ees ootavad maagilised valged pühad või et see kuu paneb rahakotile tõelise põntsu? Arvame, et kaldud pigem teise mõtte suunas. Kui lumega on igal aastal paras loterii, siis jõulud tulevad alati. Seega, miks mitte kulud juba varakult kontrolli alla saada? Nii säästad raha ja ka närve.

Vaatame korraks jõulukuludele otsa. Ilmselt on sul aastate jooksul kapi otsa nii mõnigi korralik jõuluehe kogunenud, kuid mõne ostaks ikka veel, onju? Siia lisanduvad kuusk, vahest jõulutäht, jõulutuled ja muud kaunistused. Küünlaid sooviks hakata põletama juba novembri lõpust. Jõuluõhtul sooviks hästi süüa. Pühadega on seotud veel igasugused lisakulud nagu pakkevahendid, sõiduraha vanemate, sugulaste ja sõprade juurde … Ja siis on kingitused. Kui kõik eelnev tuleb muretseda vahetult enne pidustusi, siis kinke saab kuude peale ära jagada.

Kuidas seda teha?

Me ei väida, et pead nüüd iga kuu hakkama kinke ostma, kuid silmad tasub lahti hoida järgmistel juhtudel.

Soodusmüügid. Kevade ja jõulude vahele jääb mitu allahindluste hooaega. Vaata ringi, vahest on mõni ese või teenus soodsam kui pühade eel. Oletame, et soovid emale kinkida pere pildialbumit. Arvestades, kui palju selline kogus fotosid maksma läheb, on targem erinevatest kampaaniatest kinni haarata. Sama kehtib ka tehnika, ehete, köögitarvikute, reiside ja teiste suuremate ostude kohta.

Reisimine. Vahet ei ole, kas oled avastamas kodu- või välismaad, millegi põneva ja unikaalse otsa satud sa suurema tõenäosusega kui kodupoes. Lisaks, on riike, kus teatud kaubad on oluliselt soodsamad kui meil. Kui kohvris on ruumi, siis kasuta võimalust!

Kasvatamine. Omad enda aeda? Kasvata ise midagi ja pane purki. Kui see võimalus aga peaks puuduma, siis abiks on ka sügisesed jalutuskäigud aedlinnakutes, kus jagatakse lademetes tasuta õunu. Lisaks võib Eesti metsadest korjata maitsvaid marju ja seeni. Erineva raskusastmega hoidiste retsepte leiab kokaraamatutest ja internetist sadu.

Meisterdamine. Eelistad isetehtud kinke? Siis on paras aeg hakata planeerima ja teostama. Kampsunid, sallid, vaibad, maalid, nõud, seebid, küünlad või muu oma kätega tehtu ei sünni üleöö, eriti kui kingisaajaid on rohkem.

Tellimine. Mõni asi on niivõrd eriline, et selle valmimiseks kulub kauem aega. Mõnda asja aga saab tellida ainult välismaalt. Seega väldi pühade-eelset kiiret aega ning kasuta ära peagi saabuvat puhkuste aegset „hapukurgi hooaega“. Nii jõuab su tellimus õigeaegselt valmis ega jää postkontorisse teiste pakkide vahele ootama.

Mida kindlasti meeles pidada?

Pane märkmikusse või telefoni kirja, kellele mida oled ostnud. Vastasel juhul võid leida end jõulude eel suurest segadusest.

Tee märkmeid ka ideede kohta, mida sooviksid lähedastele kinkida.

Kui plaanid osta midagi, mida kingisaajal endal on kerge hankida, siis jäta see pigem viimaseks. Võib-olla leiab see juba enne jõule tee inimese koju.

Kingitused pane ühte kindlasse kohta. Erinevatesse kohtadesse peidetuna on rohkem kui kindel, et mõni neist ununeb. Veendu, et need seal ei rikneks ega tolmuseks ei saaks.

Allikas: TF Bank